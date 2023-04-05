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Коммерсантъ FM
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Yadro разрабатывает собственную мобильную ОС на базе Android

Группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») собирает команду разработки мобильной операционной системы на базе открытого исходного кода Android (AOSP), указано в опубликованных ею объявлениях о вакансиях на hh.ru. Компания нанимает ведущих программистов и инженеров-программистов, которым, судя по описаниям, предстоит разрабатывать операционную систему для потребительских мобильных устройств под брендом Kvadra, а также ищет «менеджера по развитию мобильной экосистемы».

Бренд Kvadra пока что представлен только персональными компьютерами — моноблоком и системным блоком. На сайте Kvadra сообщается о, что «скоро в продаже» появится планшет с экраном диагональю 10,9 дюйма. В анонсе не указано, на какой операционной системе будет работать устройство. Однако в октябре 2022 года на сайт рейтингов производительности Geekbench была загружена информация об устройстве Yadro Kvadra T40, работающем под управлением системы Android 12 и восьмиядерного процессора на архитектуре ARM.

Неясно, будет ли планшет от Yadro поставляться с сервисами Google, в частности с магазином приложений «Play Маркет». Google по общему правилу не позволяет производителям устройств одновременно лицензировать свои сервисы и выпускать устройства на глубоко модифицированных версиях Android. Кроме этого, в феврале основное юрлицо Yadro «КНС Групп» подпало под блокирующие санкции США. «Ъ» направил запрос в Yadro по поводу того, какие сервисы планируется внедрять в систему.

Как ранее сообщал «Ъ», российские власти и участники IT-рынка с начала года обсуждают создание российской мобильной ОС на базе AOSP. Об участии Yadro в этом проекте ранее не сообщалось. На одном из последних совещаний, где присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра», поднимались вопросы юридических рисков, связанных с использованием AOSP.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Аврора" палит по лицензиям».

Юрий Литвиненко

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