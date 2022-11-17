«Авроре» снятся деньги

Реализация мобильной экосистемы на операционной системе (ОС) «Аврора» потребует 480 млрд руб. до 2030 года, узнал “Ъ”. Проект развития принадлежащей «Ростелекому» ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов на ней. Это необходимо из-за угрозы отключения РФ от сервисов Google и Apple, считают в «Ростелекоме». Между тем участники рынка отмечают, что исходя из документов по проекту речь может идти в первую очередь о контрактном производстве смартфонов в Китае, а не в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортом проекта развития ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелекому») и создания национальной мобильной экосистемы. «Ростелеком» направил документ в центр компетенций разработки (ЦКР) «Операционные системы», который курирует Минцифры. Стимость проекта, согласно паспорту, оценивается в 480 млрд руб. В нем дублируется информация из стратегии развития ОС «Аврора», о которой “Ъ” рассказывал 27 октября. В частности, говорится, что «Ростелеком» предлагает в партнерстве с российскими производителями электроники выпустить широкую линейку устройств (смартфонов и планшетов), включая потребительские, на базе ОС «Аврора» — всего около 70 млн штук. В числе партнеров названы F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие.

В паспорте также уточняется, что его финансирование будет обеспечиваться из бюджета федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) и из нацпрограммы «Цифровая экономика» (ЦЭ РФ). Средства пойдут на создание и увеличение инфраструктуры, техподдержку экосистемы, закупку устройств, установку ОС и ПО, зарплату сотрудникам и так далее. В стратегии развития ОС, с которой ранее ознакомился “Ъ”, уточнялось, что финансирование может быть обеспечено через концессии с органами власти или дистрибуторами (для населения), среди которых указывались в том числе операторы связи. В первый год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит 28 млрд руб., следует из паспорта.

В документе говорится, что он одобрен правительством. Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с механизмом работы ЦКР, это промежуточное решение: «Паспорт поступает в Минцифры, которое направляет документ в экспертную рабочую группу, она выносит заключения и рекомендации. Затем проект выносят на рассмотрение грантового комитета, роль которого выполняет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Его решение направляется в правкомиссию по цифровому развитию». Глава ЦКР по «Операционным системам» Алексей Смирнов подтвердил “Ъ”, что рабочая группа одобрила проект. Один из собеседников “Ъ” добавил, что такой статус «еще далеко не означает, что проект точно получит финансирование». В компании «Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») отказались от комментариев. В Минцифры и Минпромторге не ответили “Ъ”.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что проект необходим в силу «угрозы отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple, а также исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов». В компании добавили, что приведенная в паспорте сумма инвестиций — «верхнеуровневая оценка». Сейчас средства уходят в сторону иностранных производителей, а при наличии национальной мобильной экосистемы могут быть перенаправлены на развитие отечественных, уверены в «Ростелекоме».

В GS Group заинтересованы в проекте и готовы развернуть производство. Там добавили, что уже получили запрос от Минпромторга о способности выпускать мобильные устройства. «Компания неоднократно получала запросы и заинтересована в столь значимых проектах»,— говорит и глава НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех») Владислав Иванов. Он напомнил, что у НИИ уже есть смартфон под управлением ОС «Аврора» (AYYA T1), и планируется «расширять линейку».

Однако топ-менеджер одного из российских производителей электроники обращает внимание на формулировки проекта: «Судя по данным паспорта, бизнес-план состоит в том, чтобы партнеры предоставили необходимое количество мобильных устройств, технические характеристики которых будут отображены в тендерах на закупку». По мнению собеседника “Ъ”, это значит, что «российские смартфоны» будут производить в Китае или в лучшем случае собирать в РФ из китайских компонентов. Роль «Ростелекома», полагает он, «будет в развитии и портировании ОС и установке софта по нормам российского законодательства».

Тимофей Корнев, Никита Королев