Осуществление автомобильного туризма

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию автомобильного туризма в РФ. Под новые санкции попали Балакиревский автомобильный завод и автозавод «Урал». Москвичи недовольны слишком высокими ценами на такси. Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов «Авилону». На Ульяновском автозаводе прошла акция рабочих против низких заработных плат. Ремонт по ОСАГО могут продлить до 45 дней. Китайская марка Livan анонсировала выход на российский рынок. В России ощутимо растут продажи электромобилей.

День 452-й. 21 мая. Воскресенье

21.05.2023 19:01

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна направит Украине 100 военных автомобилей

21.05.2023 12:11

В России ощутимо растут продажи электромобилей, в том числе с пробегом. В апреле покупатели приобрели 861 новую машину на электротяге, почти в пять раз больше, чем за тот же период год назад. Всего за первые четыре месяца россияне купили около 2,5 тыс. новых электромобилей. В лидерах продаж оказался Volkswagen, на второй позиции — российский, хотя и с китайскими корнями, бренд Evolute, на третьем — Tesla. Спрос на подержанные электромобили в апреле увеличился на 20% год к году.

21.05.2023 10:57

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в понедельник, 22 мая, Совет Госдумы рассмотрит запрет на въезд в Россию для польских грузовиков. По его мнению, в случае принятия запрета Польша может потерять до €8,5 млрд.

День 451-й. 20 мая. Суббота

20.05.2023 12:56

Средний размер автокредита в России достиг 1,3 млн рублей. Эта сумма стала рекордом. За год число выданных автокредитов выросло в 3,7 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

День 450-й. 19 мая. Пятница

19.05.2023 22:54

Правительство России выделит Министерству транспорта около 2,3 млрд руб. для субсидирования деятельности «Автодора». Эти деньги выделены «на компенсацию стоимости строительных ресурсов», чтобы ведомство смогло оплатить работу подрядчиков при строительстве трассы М-4 Москва—Дон (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Также деньги пойдут на обустройство платной дороги на участке трассы М-4 в Ростовской области.

19.05.2023 16:39

Под новые ограничения попали Балакиревский автомобильный завод, автозавод «Урал», Уральский завод гражданской авиации и Улан-Удэнский авиационный завод — Минторг США.

19.05.2023 14:18

Китайский Tank 500 успел подорожать всего за месяц после появления в России. Рамные внедорожники Tank 500 впервые стали попадать на отечественный рынок в середине апреля. Тогда цены на эти новинки в базовой комплектации стартовали от 5,1 млн руб. Однако цифры заметно пошли вверх на прошлой неделе, когда машины неожиданно появились в центре Москвы перед парадом Победы.

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19.05.2023 12:15

Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов локальному инвестору «Авилон». Активы проданы структуре «Авилона» — ООО «Арт-Финанс». В рамках сделки был продан завод в Калуге.

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«Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами. Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками»,— сообщается на сайте компании. Сумма сделки не раскрывается.

19.05.2023 11:58

Ремонт по ОСАГО могут продлить до 45 дней. Минфин поддержал инициативу страховщиков увеличить сроки еще на две недели в связи с тем, что автозапчасти для ремонта стало тяжело достать. Однако участники рынка добивались увеличения сроков по ремонту хотя бы до двух месяцев, но правительство этот шаг не одобряет.

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19.05.2023 11:00

Москвичи недовольны слишком высокими ценами на такси. Стоимость поездки в последнее время выросла в полтора раза, а вызвать машину в центр города стало непросто. Эти сложности горожане связывают с GPS-сбоями, которые стабильно наблюдаются в столице после того, как Кремль был атакован беспилотниками.

Как сообщил “Ъ FM” владелец одной из таксомоторных компании столицы Георгий Серпионов: «Таксисты отказываются ездить не то чтобы в центр, они вообще отказываются выходить на работу, потому что невозможно выбрать, на какой адрес тебе придет заказ. То есть точка подачи машины может быть в Отрадном, а навигатор повезет в центр. И если таксист откажется от поездки, то у него упадет рейтинг».

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19.05.2023 07:19

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту запускать пока не будут. Как объяснил вице-премьер, такое решение принято из соображений безопасности и во избежание провокаций.

День 449-й. 18 мая. Четверг

18.05.2023 19:32

Как стало известно «Ъ», вчера, 17 мая, на Ульяновском автозаводе прошла акция рабочих против низких заработных плат. Сегодня было объявлено, что с 1 июня на УАЗе пройдет их очередное плановое повышение.

18.05.2023 12:56

Электрический седан Voyah Passion будет стоить от 8,2 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Voyah Passion

Фото: Voyah Voyah Passion

Фото: Voyah

День 448-й. 17 мая. Среда

17.05.2023 21:40

УАЗ отрицает информацию о забастовке сотрудников завода. Руководитель пресс-службы автозавода Константин Сазонов заявил: «Никаких митингов не было, информация Telegram-каналов абсолютно ложная. Сегодня на заводе после рабочей смены проходила обычная плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно на разных участках после окончания рабочей смены либо в перерывах».

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Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что работники Ульяновского автомобильного завода «собрали митинг прямо в цехе завода», «на забастовку вышли несколько десятков работников».

17.05.2023 17:17

Биржевая цена бензина АИ-95 в РФ обновила исторический рекорд: стоимость топлива выросла на 1,32%, до 61,409 тыс. руб. за тонну.

17.05.2023 16:26

Марка Livan — принадлежащий Geely бренд, созданный на основе обанкротившейся компании Lifan — анонсировала выход на российский рынок. Первой моделью Livan в России станет кроссовер Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3 Pro. Стоимость автомобиля составит 1,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Geely Vision X3 Pro

Фото: Geely Geely Vision X3 Pro

Фото: Geely

17.05.2023 15:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать концепцию автомобильного туризма в РФ, сообщается на сайте Кремля. Сделать это кабмину необходимо до 15 июня 2023 года. Ответственным за выполнение этого поручения Владимира Путина значится премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также в рамках концепции предлагается реализовать пилотный проект по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва—Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва—Казань).

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма»,— говорится в тексте поручения президента.

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17.05.2023 13:04

Продажи автомобилей в ЕС растут девятый месяц подряд. Наибольший рост автопродаж в апреле был показан в Хорватии (+44%), Бельгии (+40%) и Нидерландах (+35,2%). Из крупнейших экономик Европы высокий рост зафиксирован в Италии (+29,2%) и Франции (+21,9%). Больше всего в апреле в ЕС выросли продажи электромобилей — на 51,9%, до 94 561 штуки.

День 447-й. 16 мая. Вторник

16.05.2023 15:40

Биржевая цена бензина Аи-95 побила рекорд сентября 2021 года

День 446-й. 15 мая. Понедельник

15.05.2023 20:54

Сделка по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон» одобрена правкомиссией, теперь идет поиск партнера для возобновления производства, скорее всего, это будут компании из Юго-Восточной Азии.

«Да, правительственная комиссия уже одобрила сделку по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон". Сейчас завершается ее оформление. А вот по технологическому партнеру для скорейшего возобновления производства на этом заводе пока в процессе. То есть понимание предварительное существует, но там есть некоторые развилки»,— пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

15.05.2023 09:10

В первом квартале через Владивостокскую таможню ввезли в два раза больше автомобилей, чем годом ранее — более 60 тысяч. Это почти в два раза больше аналогичных показателей 2022 года.

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«Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре»,— цитируется в сообщении первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

По данным таможни, основной объем ввезенных поддержанных автомобилей составляют японские марки — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньше автомобилей из Южной Кореи — Hyundai и Kia. Ввоз автомобилей для личного пользования из КНР носит единичный характер.

15.05.2023 01:07

Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос почти на 41% за счет низкой базы начала кризиса. В объемном выражении продажи остались почти на уровне пикового марта, но дилеры говорят о наличии «стабильного спроса». Ситуация с предложением хуже — приток автомобилей ограничивает слабый рубль, влияющий на темпы параллельного импорта и насыщение рынка.

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