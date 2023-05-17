Биржевая цена бензина АИ-95 в РФ обновила исторический рекорд

Цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордных значений: стоимость топлива выросла на 1,32%, до 61,409 тыс. руб. за тонну.

Предыдущий ценовой максимум АИ-95 был достигнут накануне, 16 мая. Стоимость достигла 60,608 тыс. руб. за тонну, обновив предыдущий рекорд сентября 2021 года. Тогда цена бензина составила 60,57 тыс. руб. за тонну.

Согласно данным торгов, бензин АИ-92 подорожал на 1,35%, до 52,99 тыс. руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,6%, до 50,838 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — на 3,2%, до 14,128 тыс. руб. за тонну. По итогам торгов подешевело только топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) — до 65,444 тыс. руб. за тонну (-0,8%).

Цена сжиженного углеводородного газа увеличилась на 1, 69%, достигнув 29,355 тыс. руб. за тонну. На Урале и Сибири СУГ подорожал на 3,49%, до 24,845 тыс. руб. за тонну.

Биржевые цены на топливо растут с конца апреля. Рост обусловлен решением Минфина снизить демпферные субсидии, которое вступает в силу с июля, а также сезонным увеличением спроса: весной на НПЗ ведутся ремонтные работы, вместе с этим и растет спрос на топливо. Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже, особенно марки АИ-95.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У бензина позеленели котировки».

Лусине Баласян