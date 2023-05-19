Ремонту по ОСАГО растягивают сроки

Ремонт по ОСАГО могут продлить до 45 дней. Минфин, как пишут «Известия», поддержал инициативу страховщиков увеличить сроки еще на две недели. Замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что автозапчасти для ремонта стало тяжело достать и придется пойти на эту меру. Однако, как выяснил “Ъ FM”, участники рынка добивались увеличения сроков по ремонту хотя бы до двух месяцев, но правительство этот шаг не одобряет. Что предлагают автовладельцам? И во сколько обойдется ремонт по ОСАГО? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По полисам ОСАГО в сервисах в прошлом году отремонтировали всего 5% машин. Такие данные озвучил Российский союз автостраховщиков. Но и в лучшие времена этот показатель не превышал 10%, ведь тогда клиенты предпочитали забрать денежную компенсацию, а не загонять машину на станцию техобслуживания. Сейчас же выбора практически нет.

На фоне дефицита запчастей и сложной логистики компании не укладываются в отведенные по закону 30 дней, а потом отказывают автовладельцам в работах, а страховые, опасаясь штрафов, вообще начинают расторгать договоры со СТО. Участники рынка почти год добиваются увеличения срока ремонта по полисам ОСАГО хотя бы до 60, а лучше до 90 дней. В итоге Минфин утвердил положение о 45 сутках.

Но ситуация от этого не сильно поменяется, считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов: «Одно дело, когда речь идет, например, о поцарапанном бампере, и другое, когда мы говорим о разбитом в аварии автомобиле. В этом случае потребуется куча запчастей, которые нужно найти и привезти.

Так что эта мера позволит решить вопросы только с несложным ремонтом, когда не требуется замена крупных кузовных деталей или сложных агрегатов, а нужна только, например, покраска.

При этом никому не выгодно специально затягивать работы, СТО тоже нужно быстрее получить деньги, это ведь бизнес».

Остаться без машины даже на месяц неприятно, а для тех, кто на ней зарабатывает, это вообще катастрофа. Видимо, поэтому власти неохотно идут на продление сроков ремонта по ОСАГО, опасаясь недовольства населения.

Вместе с тем поставки импортных автозапчастей сейчас занимают два-три месяца, подчеркнул директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев:

«И по европейским, и по американским, и по японским, и даже по корейским брендам есть сложности с ввозом комплектующих.

Крупные детали, вполне возможно, до сих пор на складах автопроизводителей еще остались. А вот со всякой мелочью есть проблемы. То есть, например, сервис ремонт провел, но не хватает ручки от двери, поэтому все останавливается».

Между тем страховка стала дороже: в 2014-м средняя цена полиса составляла 3,5 тыс. руб., сейчас — почти 7 тыс. руб. Сумма же покрытия ущерба не меняется, в случае ДТП можно получить максимум 400 тыс. руб., при этом в среднем компании возмещают 90 тыс. руб.

Так что автовладельцам приходится либо ждать месяцами запчастей, подписывая допсоглашение, либо доплачивать за ремонт самим, пояснил вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Если клиенты не настаивают на установке оригинальных запасных частей, то сервис укладывается в ту сумму, которую считает страховщик. Также стороны легко договариваются, если автовладелец соглашается на денежную компенсацию. Если человек после того, как получает эти средства, самостоятельно организует ремонт машины, то ему придется доплатить минимум процентов 40. Но основная масса таких клиентов страховых не вкладываются в восстановление авто».

В гаражных кооперативах ремонт обойдется на 20% дороже, чем в сервисах, добавляет господин Казаченко. Возможно, ситуацию изменит рынок б/у запчастей, не исключил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«Согласно закону об ОСАГО, ремонт подержанными запчастями возможен при согласовании между клиентом и страховой. Если убрать этот пункт, то самое страшное может оказаться в автоматическом расчете.

Не исключено, что вдруг выяснится, что вам предложили не 100% стоимости за оригинальную запчасть, не половину цены — за аналоговую, а эквивалент бывшей в употреблении детали. В таком случае вы получите, например, за помятый бампер не 10 тыс. руб., а 2-3 тыс. руб. При этом новый кузовной элемент на замену найти очень сложно, их просто не хватает».

Ряд экспертов опасаются того, что разрешение использовать подержанные комплектующие при ремонте машин по ОСАГО, может спровоцировать угоны и рост криминала. ЦБ предлагает ввести госконтроль за оборотом таких автодеталей.

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