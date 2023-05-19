Tank 500 накручивает цены

Китайский «танк» успел подорожать всего за месяц после появления в России. Рамные внедорожники Tank 500 впервые стали попадать на отечественный рынок в середине апреля. Тогда цены на эти новинки в базовой комплектации стартовали от 5,1 млн руб. Однако цифры заметно пошли вверх на прошлой неделе, когда машины неожиданно появились в центре Москвы перед парадом Победы. Что известно об этих внедорожниках? И какие перспективы у такого китайского «танка» на российском авторынке? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VCG / ТАСС Фото: VCG / ТАСС

Tank 500 официально приехал в Россию в День космонавтики, 12 апреля. А уже 9 мая эти машины появились на Красной площади в кортежах лидеров стран СНГ. Такая невольная реклама подстегнула цены на новые китайские рамные внедорожники.

Изначально в базовой комплектации Adventure они стоили чуть больше 5 млн руб., а в премиум-начинке их цена стартовала от 5,7 млн руб. Теперь же на сайтах официальных дилеров ценники в обоих случаях поднялись на 100 тыс. руб.

А если присматривать машину непосредственно в салоне, то она обойдется еще дороже, да и выбор не очень большой, рассказали в одном из центров продаж: «Если покупка не по trade-in, то получится 6,19 млн руб. Если будете брать автомобиль в кредит, то тысяч 400 можно будет сэкономить. Спрос на него высокий. Апрельскую партию почти полностью раскупили, кроме того, много запросов на предварительное бронирование».

Внешне Tank 500 в целом оправдывает свое название: рамный внедорожник длиной почти 5 м и высотой практически 2 м весит 2,5 тонны, а под капотом у него шестицилиндровый трехлитровый бензиновый двигатель почти в 300 «лошадей». Но с кем могла конкурировать такая машина?

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что внедорожник из КНР приходит на замену практически ушедшим из России автомобилям Toyota Land Cruiser со всеми их плюсами и минусами:

«Автомобиль хорошо сделан по салону, неплохо едет, в нем хорошая шумоизоляция. Но, как в любой рамной модели, сиденья тут довольно близко к полу расположены, не каждый водитель найдет удобную посадку.

В целом Tank 500 решает те задачи, для которых предназначен, внедорожные возможности у него сумасшедшие. Там понижающий ряд передач, все блокируется, то есть он реально может ползать».

При этом на фоне стремительно дорожающих дефицитных автомобилей ушедших марок китайские рамные внедорожники могут рассчитывать на довольно широкий круг покупателей в России. Причем не только со стороны госорганов, продолжает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Если мы посмотрим на другие машины, которые еще можно купить в России, например, на Land Cruiser Prado, то там цены стартуют от 6 млн руб. до 10 млн руб. Land Cruiser 300 обойдется в сумму от 10 млн руб.

Китайский автомобиль, в первую очередь, будет интересен корпоративным клиентам, которые хотят работать "в белую" и не иметь проблем с эксплуатацией машины в первые три-четыре года, и частным лицам, которые не заморочены на бренде. Условия изменились — надо жить дальше».

Впрочем, пока об ажиотажном спросе на Tank 500 говорить не приходится. По данным Ассоциации европейского бизнеса, россияне в апреле приобрели только 205 таких новых внедорожников.

При этом для их производителя — китайского концерна Great Wall Motor — отечественный рынок может быть весьма интересным, и компания приложит максимум усилий, чтобы ее машин там становилось больше, считает главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов:

«Вполне возможна потом и локализация, у Great Wall есть работающий завод в России. Самое главное то, что сейчас сам Китай переориентируется на экологически чистый транспорт, и тяжелые рамные внедорожники — это абсолютный неформат для их внутреннего рынка. Поэтому РФ становится для таких автомобилей одним из ключевых рынков».

При этом весной на российский рынок вышел еще один китайский Tank. В марте у дилеров появился внедорожник Tank 300. Но он оказался гораздо дешевле 500-й модели: в максимальной комплектации машина с двухлитровым бензиновым турбомотором на 220 л.с. стоит чуть больше 4 млн руб.

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