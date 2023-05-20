Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,3 млн рублей

В апреле средний размер автокредита в России увеличился на 7,1% год к году, до 1,25 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро». Эта сумма стала рекордом.

По данным компании, за год число выданных автокредитов выросло в 3,7 раза, до 68,9 тыс. Их сумма увеличилась в четыре раза, до 90,4 млрд руб. Количество активных автокредитов у россиян почти не изменилось и осталось на уровне 1,76 млн ссуд.

Число просроченных свыше 90 дней кредитов за отчетный период увеличилось на 5,5%, до 110,1 тыс. Их объем вырос на 16,7%, до 68,3 млрд руб., что также стало рекордом.

Frank RG сообщала, что по итогам апреля российские банки выдали автокредитов на 109,5 млрд руб., что было максимальным месячным результатом с 2013 года. Рекордным оказался и средний размер автокредита — 1,42 млн руб. По данным Frank RG, показателя в чуть более 1,4 млн руб. чеки на рынке автокредитования достигали лишь в феврале 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Автокредитам тесно в автомобилях».

Лаура Кеффер