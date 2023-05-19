Минтранс получит около 2,3 млрд руб. для субсидирования «Автодора»

Правительство России выделит Министерству транспорта около 2,3 млрд руб. для субсидирования деятельности «Автодора». Это следует из распоряжения правительства. Эти деньги, как поясняется в распоряжении, выделены «на компенсацию стоимости строительных ресурсов», чтобы ведомство смогло оплатить работу подрядчиков при строительстве трассы М-4 Москва—Дон (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). Также деньги пойдут на обустройство платной дороги на участке трассы М-4 в Ростовской области.

«Выделить в 2023 году Минтрансу России для предоставления государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог государственной компании бюджетные ассигнования в размере 2 296 801,5 тыс. рублей»,— отмечается в подписанном господином Мишустиным документе.

Минтрансу премьером Михаилом Мишустиным поручено осуществлять контроль за расходованием выделенных средств. До 1 февраля 2024 года ведомство должно представить в правительство России доклад о целевом использовании выделенных денег.

Господин Петушенко на встрече с главой российского правительства, которая прошла 10 мая, сообщал, что обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара в составе трассы М-4, позволяющие автомобилистам быстрее добраться до Черного моря, откроются уже в июне. Он также анонсировал ряд новых проектов, трассу «Меридиан» и Юго-Западную хорду. Проекты содержатся в правительственном плане дорожной деятельности до 2027 года, но деньги были выделены пока только на проектирование.

Подробнее о встрече и планах «Автодора» — в материале «Ъ» «Пути пошли в обход».

Александр Кислов