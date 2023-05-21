Машины растут в долг

В апреле на рынке автокредитования был установлен исторический рекорд — объем портфеля кредитов достиг 1,25 трлн руб. При этом нынешние уровни продаж автомобилей в России более чем вдвое уступают рекордным месяцам прошлых лет, обращают внимание эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно данным БКИ «Скоринг Бюро», обнародованным в субботу, в апреле совокупный портфель кредитов на покупку автомобилей у российских банков вырос на 7,1% и достиг максимальных за всю историю 1,25 трлн руб. По данным компании, за год количество выданных автокредитов увеличилось в 3,7 раза, до 68,9 тыс., а их сумма — в 4 раза, до 90,4 млрд руб.

В ВТБ отмечают, что рекордным был и рост автокредитов за первые четыре месяца года. Объем выдач в январе—апреле в банке увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34 млрд руб., количество кредитов на автомобили выросло в 2,5 раза, до 28 тыс.

«Основными драйверами стали спрос на машины с пробегом, увеличение поставок автомобилей китайских марок, расширение линейки российских автомобилей и рост выдач автокредитов наличными»,— рассказали в ВТБ.

Участники банковского рынка надеются на укрепление тенденции. «Результаты мая превысят апрельские значения,— уверен руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-банка Сергей Литвиненко.— Мы ожидаем, что рынок автокредитования в этом году может вплотную приблизиться к 1 трлн руб.». По его словам, на рынке сохраняется тренд на увеличение контрактных сроков автокредитов, что продиктовано прежде всего желанием клиентов уменьшить ежемесячный платеж. «Это стало особенно актуально на фоне значительного роста цен на автомобили»,— говорит банкир.

Результаты бизнеса дилеров в апреле также кажутся очень успешными, но на фоне глубочайшего провала весны прошлого года, отмечают в «Открытие Авто». «Доля кредитных продаж в авторитейле продолжит восстанавливаться, в том числе на фоне стабилизации ставок, а общие объемы выдач автокредитов по итогам 2023 года могут вернуться практически на уровни 2021 года, показав рост при условии относительно стабильного геополитического фона и макроэкономической ситуации на 35–40% и достигнув около 950 млрд — 1 трлн руб.»,— считают в «Открытие Авто». В ВТБ уверены, что продажи автокредитов в России в 2023 году превысят рекордный уровень 2021 года, а выдачи достигнут 1,13 трлн руб.

Что касается ставок, то, по словам аналитика компании Frank RG Станислава Сухова, они «плавно снижались». «Исторически ставки на автокредиты более инертны, чем, например, ставки по ипотеке, ключевая ставка ЦБ уже давно сохраняется на одном уровне, а автокредиты продолжают отыгрывать предыдущее снижение, хотя скоро эта тенденция может закончиться, если регулятор перейдет к циклу повышения ставки»,— говорит эксперт. Как свидетельствуют последние данные ЦБ, в марте 2023 года средневзвешенные ставки по кредитам на автомобили до одного года составляли 16,20%, свыше одного года — 14,33%, тогда как на начало 2023 года они составляли 17,04% и 14,48% соответственно. По итогам первого квартала 2023 года среднерыночное значение полной стоимости кредита на автомобили с пробегом до 1 тыс. км составили 12,5%, на автомобили с пробегом выше 1 тыс. км — 17,5%, свидетельствуют данные ЦБ. «Если не будет сильных потрясений, мы ожидаем, что ставки будут стабильны во второй половине года»,— говорит заместитель гендиректора финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова