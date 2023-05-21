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Коммерсантъ FM
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Володин анонсировал рассмотрение запрета на въезд в Россию польским грузовикам на Совете Госдумы 22 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в понедельник, 22 мая, Совет Госдумы рассмотрит запрет на въезд в Россию для польских грузовиков. По его мнению, в случае принятия запрета Польша может потерять до €8,5 млрд.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики»,— написал господин Володин в своем Telegram.

По его мнению, издержки Польши от принятия запрета составят €8,5 млрд. Вячеслав Володин считает, что могут обанкротиться 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых трудоустроены больше 20 тыс. водителей.

Вячеслав Володин заявил, что «Польша предала историческую память». «Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране»,— написал он. По его мнению, «поляки поступают подло», когда принимают решения о сносе памятников советским солдатам, изымают русские школы и имущество России в своей стране.

В апреле власти Варшавы изъяли здание школы при российском посольстве. Польские СМИ также сообщали, что польская прокуратура изъяла почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что страна продолжит изымать имущество, которое принадлежит российскому правительству.

Подробнее об отношениях России и Польши — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Олеся Павленко

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