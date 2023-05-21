Электромобили заряжены на Россию

В России ощутимо растут продажи электромобилей, в том числе с пробегом. В апреле покупатели приобрели 861 новую машину на электротяге, почти в пять раз больше, чем за тот же период год назад. Это данные агентства «Автостат». Всего за первые четыре месяца россияне купили около 2,5 тыс. новых электромобилей. В лидерах продаж оказался Volkswagen, на второй позиции — российский, хотя и с китайскими корнями, бренд Evolute, на третьем — Tesla. Спрос на подержанные электромобили в апреле увеличился на 20% год к году. О росте интереса говорят и в лизинговых компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рынок продолжит расти, в том числе за счет проникновения на него китайских брендов, отметил гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По-настоящему активной экспансии он ожидает через два года:

«Китайские производители понимают, что в России есть достаточно большой и устойчивый спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Более того, несмотря на то, что сейчас модели из КНР начинают лучше продаваться на нашем рынке, все равно у части покупателей есть сомнения относительно качества, надежности и ремонтопригодности и так далее. Поэтому продать китайский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания намного проще, чем электрокар.

Так что, думаю, китайцы идут по пути того, чтобы завоевать рынок сначала с привычными моделями и после этого постепенно выводить на него электромобили. Причем это будет происходить не в растянутой по времени перспективе, а в течение буквально пары лет.

Вместе с тем многие автомобили, которые сейчас поставляются в Россию, в статистике проходят как машины с пробегом. И, конечно, с точки зрения изучения этой категории менее рисковой для некоторых кажется возможность попробовать электрокары, познакомиться с ними, купив модель, может быть, с небольшим пробегом, потому что это будет ощутимо дешевле».

По данным «Автостата», в середине прошлого года по российским дорогам ездили около 19 тыс. электромобилей. Моделями-лидерами были хетчбэк Nissan Leaf, седан Tesla Model 3 и лифтбэк Porsche Taycan.

В обозримом будущем на отечественном рынке будет расти популярность российского Evolute и китайского бренда Voyah, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. По его мнению, производители электрокаров из КНР займут в России доминирующие позиции в течение нескольких лет:

«Это даже не подлежит обсуждению, это просто данность. Собственно говоря, Шанхайский автосалон 2023 года показал абсолютно все. Если говорить об электрокарах, то все остальные мировые производители смотрелись там очень бледно.

Китайский рынок является определяющим сейчас для всего мира.

Что касается наших брендов, то здесь самый большой потенциал, наверное, с точки зрения электрокаров имеет Evolute. Они дали на сегодня идеальное соотношение цены и качества. В дорогом сегменте скорее всего безраздельно доминировать пока будет Voyah, при том что они будут поставлять, в том числе и гибриды. Но ничего лучше пока на российском рынке точно не будет.

Если же говорить о Китае, то там есть как очень крутые электромобили, так и средненькие. Соответственно, дорогие классные модели и на родине нарасхват. То есть наивно полагать, что существует какое-то невероятное желание завалить российский рынок какими-то суперкачественными поставками из Китая именно электрокаров. У них у самих на многие модели очереди. Китайцы оценивают инфраструктуру, степень ее развития, и постепенно шаг за шагом выходят на российский рынок».

В первом квартале текущего года, согласно статистике таможни КНР, Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, опередив Японию. Он поставил за границу более 1 млн машин.

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Андрей Загорский