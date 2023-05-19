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Коммерсантъ FM
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Грузовики пока не будут допускать на Крымский мост по соображениям безопасности

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту запускать пока не будут. Как объяснил вице-премьер, такое решение принято из соображений безопасности и во избежание провокаций. Его слова приводит «РИА Новости».

По словам Марата Хуснуллина, российские власти обсуждали допуск грузовиков на Крымский мост и планировали запустить движение. «Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту»,— отметил он.

Вице-премьер уточнил, что речь идет и о пустом грузовом транспорте. Предоставлять им разрешение на движение по Крымскому мосту также небезопасно. «Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать»,— добавил господин Хуснуллин.

8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста. СКР возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Движение по мосту было ограничено. В начале марте установили первый пролет железнодорожной части моста.

В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. По Крымскому мосту разрешено ездить легковым автомобилям и автобусам, грузовые транспортные средства должны пересекать пролив с помощью паромной переправы.

Милена Костерева

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