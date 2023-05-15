Подержанные машины разгоняются

Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос почти на 41% за счет низкой базы начала кризиса. В объемном выражении продажи остались почти на уровне пикового марта, но дилеры говорят о наличии «стабильного спроса». Ситуация с предложением хуже — приток автомобилей ограничивает слабый рубль, влияющий на темпы параллельного импорта и насыщение рынка. Если дефицит ликвидных машин сохранится, то цены на вторичном рынке, сохраняющиеся в последние месяцы, могут снова пойти вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам апреля вырос на 40,7%, до 495,5 тыс. машин, подсчитали в «Автостате». Результат оказался незначительно — на 0,4%, или 2 тыс. машин,— ниже мартовского пика продаж. При этом наблюдается разрыв между спросом и предложением. По данным «Авито Авто», спрос на автомобили с пробегом в возрасте до десяти лет в апреле вырос на 43%, а количество объявлений — на 22%. Средняя цена на площадке составила 1,7 млн руб., что на 2,4% выше, чем в марте. Среди моделей по спросу лидировали Lada Granta (средняя цена — 580 тыс. руб.), Hyundai Solaris (1 млн руб.), Kia Rio (1 млн руб.), Toyota Camry (почти 2,5 млн руб.) и Lada Priora (495 тыс. руб.).

На «Авто.ру» средняя цена автомобиля с пробегом также оставалась стабильной с начала апреля и на 12 мая составила 1,5 млн руб. Сохраняется и структура предложения по стране происхождения бренда. Сейчас наибольшая доля — 26% — приходится на японские автомобили с пробегом, 24% — на немецкие, 15% — на российские, 13% — на южнокорейские, 8% — на американские, сообщили “Ъ” в «Авто.ру».

Продажи подержанных автомобилей растут, но динамика в первую очередь связана с эффектом низкой базы весны 2022 года, отмечает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков (рынок резко просел после начала военных действий на Украине и ухода из РФ большинства зарубежных автопроизводителей). «Но предложение постепенно расширяется, особенно если сравнивать с прошлым годом, а также началом 2023 года. Появляются и свежие модели до трех лет, которые традиционно находятся в повышенном спросе»,— продолжает он. «Развитие поставок новых автомобилей по параллельному импорту положительно влияет и на объемы вторичного рынка»,— уточняет господин Баскаков.

На вторичном рынке по-прежнему высокий уровень спроса, больше всего востребованы ликвидные и качественные автомобили в хорошем состоянии, но клиенты не спешат с ними расставаться, подтверждает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. Кроме того, в апреле замедлился параллельный импорт, отмечает он: «Курс доллара был достаточно высок. Соответственно, если в апреле был отток закупок, то в мае мы увидим хоть и незначительное, но падение притока свежих автомобилей до трех лет». С учетом текущего курса рубля приток машин стоит ожидать в июне-июле, продолжает господин Мигаль.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов утверждает, что свежие машины с пробегом в возрасте до трех лет есть: «К нам они поступают по trade-in, когда клиенты покупают новые китайские автомобили». Однако он признает, что предложение на вторичном рынке ограниченно, а число объявлений продолжает снижаться: «Если результат мая окажется на уровне апреле, это будет хорошо».

Денис Мигаль отмечает, что за счет сезонности и праздничных дней май традиционно показывает результаты хуже апрельских, но в «пересчете на рабочие дни динамика примерно та же». Он добавляет, что за первые две недели мая продажи подержанных автомобилей во Fresh снизились на 15% к началу апреля, но все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Однако если предложение «хороших автомобилей» и дальше будет небольшим, на вторичном рынке цены пойдут вверх, отмечает Николай Баскаков. Речь идет о моделях с одним, максимум двумя владельцами, небольшими повреждениями или совсем без них, обслуживанием у дилера и выгодной комплектацией, поясняет он: «На такие автомобили высокий спрос, и на рынке их не так много. Можно ожидать рост цен не более чем на 10%». При этом, уточняет господин Баскаков, дорогие автомобили станут исключением: спрос на них ниже, поэтому цены вряд ли изменятся в большую сторону и могут даже немного снизиться.

Ольга Никитина