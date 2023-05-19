Такси теряют сигналы

Москвичи недовольны слишком высокими ценами на такси. По словам собеседников “Ъ FM”, стоимость поездки в последнее время выросла в полтора раза, а вызвать машину в центр города стало непросто. Эти сложности горожане связывают с GPS-сбоями, которые стабильно наблюдаются в столице после того, как Кремль был атакован беспилотниками. Но смогли ли заработать на росте цен таксисты? И как в целом им работается в текущих условиях? Об этом — в материале Лилии Галявиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ FM” не раз рассказывал о сбоях в работе системы GPS в Москве. Но такого, чтобы проблемы сохранялись на протяжении почти двух недель, кажется, еще не было. В центральных районах города ездить крайне трудно: указатель местоположения в навигаторе скачет из стороны в сторону и ориентироваться по нему невозможно. В какой-то момент водители устали с этим мириться, сообщил владелец одной из таксомоторных компании столицы Георгий Серпионов:

«Таксисты отказываются ездить не то чтобы в центр, они вообще отказываются выходить на работу, потому что невозможно выбрать, на какой адрес тебе придет заказ.

То есть точка подачи машины может быть в Отрадном, а навигатор повезет в центр. И если таксист откажется от поездки, то у него упадет рейтинг».

А чем меньше свободных водителей на дорогах, тем выше коэффициент спроса, следовательно, поездка дорожает. Но москвичей новые цены на такси не просто расстраивают, а шокируют. В числе недовольных этим фактом собеседница “Ъ FM” Анастасия:

«За последнюю неделю у меня несколько раз возникала необходимость срочно вызвать такси, и каждый раз поездка в 15-17 минут обходилась практически в 1 тыс. руб. К примеру, вчера мне нужно было добраться из района Новослободской до Тверской. Дорога заняла бы буквально 12-13 минут, но все агрегаторы выдавали стоимость в 900-1,2 тыс. руб. Естественно, я пошла пешком, это бесплатно».

“Ъ FM” поинтересовался у сервиса «Яндекс. Такси», как они объясняют такой резкий рост тарифов, но ответа пока не получил. У тех, для кого деньги — не проблема, тоже начались сложности, причем непривычные: ожидание такси в центре города занимает едва ли не больше времени, чем сама поездка.

И хорошо, если откликнувшийся на заказ водитель в итоге доберется до своего пассажира. Чаще же таксистам приходится отменяться заказы, поделился собеседник “Ъ FM” Далер: «Недавно пассажир рассказал, что перед нашей поездкой он вызвал четыре машины, и только я смог до него доехать. Был случай, когда ко мне коллега обращался прямо в дороге.

Ему нужно было помочь сориентироваться на Моховой, потому что он принял заказ, а система GPS не работала. Я ему посоветовал поехать домой, потому что работать было бы просто невозможно.

Кто знает Москву, тому легче, тот начинает хоть что-то зарабатывать благодаря этому сбою. А кто не знает, то, извините. У меня, например, в машине лежит карта города, потому что я здесь тоже все дороги не знаю».

Но не только в плохо знающих столицу водителях дело. Порой сложности, сами того не осознавая, создают и сами пассажиры, рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Клиенты часто не замечают, что их местоположение система определила неправильно, и ставят неверный адрес подачи. Это бывает соседний дом или даже соседняя улица. И это всегда проблема для водителя. Вместе с тем эти сбои с GPS не сегодня начались, например, "Яндекс" давным-давно к этому адаптировался, и пересчета стоимости поездки практически не случается».

Представители монополиста рынка пассажирских перевозок —«Яндекс.Такси» — проблемы признают. По их словам, специалисты компании пытаются минимизировать эффект от сбоя, в частности, сервис начал дополнительно уточнять у пассажиров адрес. Сколько же еще продлятся сложности, не берется сказать никто.

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