Путин поручил правительству разработать концепцию автомобильного туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать концепцию автомобильного туризма в РФ, сообщается на сайте Кремля. Сделать это кабмину необходимо до 15 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма»,— говорится в тексте поручения президента. Ответственным за выполнение этого поручения Владимира Путина значится премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также в рамках концепции предлагается реализовать пилотный проект по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва—Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва—Казань).

Президент РФ впервые публично заявил о необходимости развивать в стране автомобильный туризм в июле 2022 года на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». По его мнению, для развития такого туристического направления нужны дополнительные усилия со стороны государства. Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость массового создания кемпингов в России.

Ранее «Ъ» писал, что рост внутреннего туризма из-за сложностей с перелетами за границу привел к увеличению на треть в первом квартале доходов отелей. Этот показатель даже превысил доходы отелей в допандемийном первом квартале 2019 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Внутренний туризм вселил оптимизм».

Александр Кислов