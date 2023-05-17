УАЗ отрицает информацию о забастовке сотрудников завода

Исполняющий обязанности прокурора Засвияжского района Ульяновска Андрей Ефремкин приступил к «проверке распространенной в сети Интернет информации о нарушении трудовых прав работников ООО УАЗ» и «анализу вопросов своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы», сообщила в среду вечером прокуратура Ульяновской области. Как отмечает ведомство, «при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

За час до этого ряд Telegram-каналов сообщили о том, что работники Ульяновского автомобильного завода «собрали митинг прямо в цехе завода», «на забастовку вышли несколько десятков работников». Отмечалось, что, по информации работников, за последний месяц они «получили в среднем 20 тыс. руб. и требуют повышения зарплаты».

Руководитель пресс-службы автозавода Константин Сазонов факт митинга или забастовки отрицает: «Никаких митингов не было, информация Telegram-каналов абсолютно ложная. Сегодня на заводе после рабочей смены проходила обычная плановая встреча работников с генеральным директором. Такие мероприятия проводятся еженедельно на разных участках после окончания рабочей смены либо в перерывах». По его словам, в среду на встрече в кузовном цехе «обсуждались вопросы, в том числе и по повышению зарплаты».

«Сегодня средняя зарплата на УАЗе выше средней по региону (по рабочему персоналу — порядка 41 тыс. руб.). В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022 году — на 10%. Очередной этап повышения зарплаты на 5% прошел 1 марта, и с 1 июня состоится еще одно повышение — на 7%»,— заявил господин Сазонов, отметив, что «производство работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год». Он также заметил, что забастовкой это назвать никак нельзя, поскольку «никто производство не останавливал, встреча с рабочими состоялась после окончания рабочей смены».

Прокурор Андрей Ефремкин сказал «Ъ», что он уже был на заводе и однозначно может сказать, что «протеста, митингов или забастовок не было», остальные выводы можно будет сделать только по окончании проверки.

Сергей Титов, Ульяновск