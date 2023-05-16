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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена бензина Аи-95 побила рекорд сентября 2021 года

Цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 1,72%, достигнув 60,608 тыс. руб. за тонну. Прошлый рекорд был установлен в сентябре 2021 года — тогда цена бензина составила 60,57 тыс. руб. за тонну.

Цена марки бензина Аи-92 выросла на 1,91%, достигнув 52,282 тыс. руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,45%, до 50,533 тыс. руб. за тонну; топочного мазута — на 0,67%, до 13,69 тыс. руб. за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) сегодня на бирже не рассчитывалась. Стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 8,47%, достигнув 28,868 тыс. руб. за тонну. В регионах, где находятся основные производители этого топлива (на Урале и в Сибири), оно подорожало на 8,37%, до 24,006 тыс. руб. за тонну.

Биржевые цены на топливо растут с конца апреля. Рост обусловлен решением Минфина снизить демпферные субсидии, которое вступает в силу с июля, а также сезонным увеличением спроса: весной на НПЗ ведутся ремонтные работы, вместе с этим и растет спрос на топливо.

Подробнее по теме — «У бензина позеленели котировки».

Анастасия Ларина

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