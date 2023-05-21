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Коммерсантъ FM
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Япония направит Украине 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков продовольствия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна направит Украине 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков продовольствия. Также он пообещал, что Токио будет продолжать осуществлять помощь Киеву на $7,6 млрд. В Хиросиме, которая принимала саммит G7, японский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, по сообщению МИД Японии, встреча продолжалась около 50 минут.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«На основании запроса украинской стороны будет предоставлено 100 грузовиков и других транспортных средств сил самообороны и около 30 тыс. пайков продовольствия»,— цитирует господина Кисиду японский МИД.

Господин Зеленский поблагодарил Японию за выделенный пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд, а также за решение принять на лечение в центральный госпиталь сил самообороны раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Подробнее о саммите в Японии читайте в публикации «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Мария Федотова

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