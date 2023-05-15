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Коммерсантъ FM
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В первом квартале через Владивостокскую таможню ввезли в два раза больше автомобилей, чем годом ранее,— более 60 тысяч

Более 60,5 тыс. автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили сотрудники Владивостокской таможни в первом квартале текущего года. Это почти в два раза больше аналогичных показателей 2022 года, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

По данным таможни, больше всего автомобилей ввезено в текущем году в марте — более 22 тыс. (в прошлом марте — 11 тыс.). В апреле количество ввезенных иномарок снизилось на 14%, до 19,5 тыс. единиц.

«Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре»,— цитируется в сообщении первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева.

По итогам 2022 года Владивостокская таможня оформила ввоз более 197 тыс. автомобилей. По сравнению с предыдущим годом количество ввезенных физическими лицами иномарок увеличилось на 72%.

По данным таможни, основной объем ввезенных подержанных автомобилей составляют японские марки Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньше автомобилей из Южной Кореи — Hyundai и Kia. Ввоз автомобилей для личного пользования из КНР носит единичный характер.

Алексей Чернышев, Владивосток

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