Livan назвал стоимость кроссовера X3 Pro в России

Марка Livan — принадлежащий Geely бренд, созданный на основе обанкротившейся компании Lifan — анонсировала выход на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Geely Vision X3 Pro

Фото: Geely Geely Vision X3 Pro

Фото: Geely

Первой моделью Livan в России станет кроссовер Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3 Pro. Автомобиль доступен со 103-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом.

В оснащение единственной комплектации включены две подушки безопасности, АБС, система стабилизации, кондиционером, подогрев передних сидений, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, встроенный видеорегистратор, камера заднего вида, круиз-контроль и другое оборудование.

Стоимость Livan X3 Pro составит 1,8 млн руб. Продажи кроссовера начнутся в мае, а до конца 2023 года на российский рынок должны выйти седан Livan S6 Pro (перелицованный Geely Emgrand L) и кроссовер Livan X6 Pro (он же Geely Vision X6 Pro).

Максим Вершинин

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