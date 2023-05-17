Продажи автомобилей в ЕС растут девятый месяц подряд

Сегодня Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA) сообщила, что по итогам апреля продажи новых легковых машин в ЕС выросли на 17,2% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 803,2 тыс. штук. Наибольший рост автопродаж в апреле был показан в Хорватии (+44%), Бельгии (+40%) и Нидерландах (+35,2%). Из крупнейших экономик Европы высокий рост зафиксирован в Италии (+29,2%) и Франции (+21,9%).

Больше всего в апреле в ЕС выросли продажи электромобилей — на 51,9%, до 94 561 штуки. Таким образом, доля электромобилей в ЕС достигла уже 11,8%, на 3% больше, чем годом ранее. Всего же с начала года в ЕС было продано 415,6 тыс. электромобилей, что на 45,1% больше, чем за первые четыре месяца 2022 года. Значительный рост показали и продажи автомобилей с бензиновым двигателем — на 17,3%, до 306,6 тыс. штук, доля 38,2%. Продажи дизельных автомобилей в апреле практически не выросли (+0,3%), доля их доля в ЕС по сравнению с прошлым годом сократилась на 2,5%, до 14,7%.

Среди автопроизводителей самый большой рост продаж в апреле в ЕС показала американская Tesla — на 788,9%, до 10 685 штук. Из более крупных компаний лидерами стали немецкая Volkswagen Group (+31,2%, 220,5 тыс. штук) и французская Renault Group (+41,1%, 91,4 тыс.). Самое значительное снижение продаж зафиксировано у японских Mitsubishi (–47,9%, 2,9 тыс.) и Honda (–63,9%, 1,5 тыс.).

Евгений Хвостик