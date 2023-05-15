Мантуров: оформление сделки по продаже завода VW в Калуге дилеру «Авилон» завершается

Сделка по продаже бывшего завода германского автоконцерна Volkswagen (VW) в Калуге дилеру «Авилон» одобрена правкомиссией, теперь идет поиск партнера для возобновления производства, скорее всего, это будут компании из Юго-Восточной Азии. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Да, правительственная комиссия уже одобрила сделку по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон". Сейчас завершается ее оформление»,— рассказал господин Мантуров. «А вот по технологическому партнеру для скорейшего возобновления производства на этом заводе пока в процессе. То есть понимание предварительное существует, но там есть некоторые развилки»,— пояснил он. По словам министра, речь идет о юго-восточных партнерах.

VW приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску ГАЗа, который потребовал взыскать с VW более 15,5 млрд руб. Источники «Ъ» тогда говорили, что, несмотря на иски ГАЗа в отношении VW, «Авилон» не затормозил согласование сделки. В апреле суд полностью снял ограничения с активов автоконцерна в РФ.

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Мария Федотова