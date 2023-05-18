УАЗ после акции рабочих повысит им зарплату

Как стало известно «Ъ», вчера, 17 мая, на Ульяновском автозаводе прошла акция рабочих против низких заработных плат. Сегодня было объявлено, что с 1 июня на УАЗе пройдет их очередное плановое повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ранее пресс-служба предприятия заявила, что накануне состоялась плановая встреча гендиректора с работниками кузовного производства. Однако сотрудники сообщили «Ъ», что сами собрались в обеденный перерыв и стали требовать встречи с руководством. «Генеральный директор пришел, хотя и не сразу»,— рассказали они «Ъ».

По результатам встречи было подготовлено обращение с требованиями повышения зарплаты (копия имеется в распоряжении «Ъ»), в котором рабочие просят «внести изменения в грейдовую систему оплаты труда».

Термин образован от английского grade — степень, это набор функций, ответственности и полномочий, близких по значимости вклада. К примеру, рабочие кузовного производства имеют один и тот же четвертый грейд независимо от их опыта, который определяется категориями.

Работников производства просят перевести с четвертого на пятый грейд без изменения категорий и установить часовую тарифную ставку пятого грейда на уровне 110 руб. в час. Сейчас, по данным профкома, часовая тарифная ставка составляет 80 руб. Кроме того, сотрудники требуют изменить в коллективном договоре пункт по индексации зарплаты, исключив формулировку «с учетом финансовой возможности».

Свои требования рабочие объясняют тем, что сегодня их зарплата составляет от 24 тыс. руб. в месяц (у рабочих четвертой категории) до 32 тыс. руб. в месяц (для шестой категории), в то время как их принятые на конвейер через аутсорсинговые компании коллеги в месяц получают около 53 тыс. руб.

Руководитель пресс-службы автозавода Константин Сазонов сообщил «Ъ», что «руководство УАЗа в ходе общей встречи и личных встреч с представителями трудового коллектива уже, по сути, ответили на запрос, содержавшийся в обращении». «С 1 июня на УАЗе пройдет очередное плановое повышение заработных плат, существенно опережающее уровень инфляции, и уровень средней зарплаты на конвейере с июня вырастет до 42 тыс. руб., что полностью покрывает запрос работников, указанный в обращении»,— сказал господин Сазонов.

Сергей Титов, Ульяновск