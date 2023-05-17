Продажи и прибыли растут

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В России может возникнуть дефицит автозапчастей для китайских машин. Совет федерации предлагает правительству повысить утильсбор на автомобили. В апреле 2023 года продажи автомобилей в РФ выросли на 70,6%. Ведущие мировые автоконцерны сообщают о росте продаж и прибылей в первом квартале. «ГАЗ» подал к Volkswagen третий крупный иск в суд. В ближайшие два года в России должна появиться новая платформа для электромобилей. Иностранные автопроизводители отключают свои приложения для россиян. Грузия с 5 мая на месяц закроет проезд для легковых автомобилей на границе с РФ. Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АвтоВАЗа.

День 438-й. 7 мая. Воскресенье

07.05.2023 09:41

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АвтоВАЗа. «Ростех» передал свою долю в 32,3% ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), подведомственном Минпромторгу, в совместном с АвтоВАЗом предприятии ООО «Лада Авто Холдинг». По данным реестра, с 5 мая НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

День 437-й. 6 мая. Суббота

06.05.2023 09:59

Движение по Крымскому мосту ненадолго приостанавливали по техническим причинам. Сейчас оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.

06.05.2023 21:43

Швейцария передаст Украине 20 машин разминирования.

06.05.2023 12:32

В Нижегородской области взорван автомобиль Audi Q7 с писателем и экс-депутатом Захаром Прилепиным. Он выжил, но получил ранения, писателя могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое. В результате взрыва погиб водитель автомобиля.

06.05.2023 12:10

«ГАЗ» подал к Volkswagen третий крупный иск в суд на 15,6 млрд руб. После начала спецоперации России на Украине немецкий автоконцерн объявил об уходе из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

День 436-й. 5 мая. Пятница

05.05.2023 19:10

В центре Москвы до 10 мая ограничат работу сервисов каршеринга. Функция начала и завершения аренды будет недоступна в пределах Бульварного кольца до Лубянского проезда, а также почти на всем острове Балчуг. В столичном дептрансе ограничения объяснили праздничными мероприятиями.

Вместе с тем ограничения в центре Москвы — не единственная проблема, с которой столкнулись сервисы каршеринга. Больше двух суток навигаторы некорректно определяют местоположение пользователей.Сложности наблюдаются в районе Садового кольца и Кутузовского проспекта.

Проблемы подтвердили также агрегаторы такси. Они поясняют, что причина — в сбое работы системы GPS. Все это рискует обернуться убытками для бизнеса.

05.05.2023 16:48

Грузия с 5 мая на месяц закроет проезд для легковых автомобилей на границе с Россией. Ограничения затронут единственный действующий пункт пропуска «Казбеги—Верхний Ларс», КПП будут ремонтировать, а легковой транспорт с определенными задержками сможет двигаться через полосы для грузовиков. Люди при этом смогут перемещаться в обычном режиме без каких-либо препятствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

05.05.2023 14:55

Британский автопроизводитель люксовых автомобилей Bentley сообщил о росте выручки в первом квартале на 8%, до €882 млн. Операционная прибыль компании в этот период увеличилась на 27%, до €216 млн. Также на 10% выросло число поставленных за квартал автомобилей — их число достигло 3,5 тыс. Продажи компании чуть снизились в Великобритании — на 2%, однако заметно выросли в других регионах. Так, например, рост продаж в Северной и Латинской Америке составил 39%, на Ближнем Востоке — 66%.

05.05.2023 14:55

«Под обстрел ВСУ попали села Черемошное и Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Посечены забор и 3 машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи»,— сообщил губернатор Гладков.

05.05.2023, 11:18

В апреле 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 70,6% относительно прошлого года. В марте продажи упали на 10,6% по сравнению с 2022 годом, до 48,4 тыс. шт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

05.05.2023 05:43

Немецкая компания Robert Bosch GmbH выделит бизнес в автомобильной сфере в отдельное подразделение. Оно получило название Bosch Mobility и отдельную управленческую команду. По прогнозу Bosch, в 2030 году рынок автомобильного программного обеспечения вырастет до €200 млрд. В компании рассчитывают, что выделение подразделения поможет ей «еще лучше и быстрее обслуживать существующие и новые потребности клиентов».

Накануне компания отчиталась о росте ее продаж в первом квартале на 3,5%.

День 435-й. 4 мая. Четверг

04.05.2023 20:13

Рынок легковых автомобилей в апреле продолжил тренд на восстановление, но объемы продаж все еще вдвое меньше докризисных. Даже с учетом параллельного импорта в РФ в апреле было реализовано 75,6 тыс. машин, тогда как до кризиса месячные объемы продаж были выше 100 тыс. На результаты рынка продолжает влиять ограниченное предложение: дилеры и аналитики констатируют, что продажи конкретных моделей во многом зависят от наличия.

04.05.2023, 13:03

У Volkswagen и BMW в первом квартале выросла выручка, но сократилась прибыль.

04.05.2023 12:58

В ближайшие два года в России должна появиться новая платформа для электромобилей. «Мы можем догнать лучших мировых вендоров, но лишь при однозначной поддержке российских производителей электромашин. Мы работаем по поручению мэра над тем, чтобы к 2024-2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей. Я лично верю в электромобиль», — заявил замеситель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

04.05.2023 11:56

В апреле в России было продано 75 622 автомобиля, это на 170,4% больше, чем в апреле 2022 года. За первые четыре месяца продажи сократились на 15,4% год к году, до 246 914 штук. Топ-3 по продажам в апреле 2023 года среди автобрендов выглядит так: Lada (Россия) — 25 288 (+296,6%); Chery (Китай) — 9263 (+710,4%); Geely (Китай) — 7108 (+1039,1%).

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04.05.2023 10:52

В России может возникнуть дефицит автозапчастей для китайских машин из-за того, что дилеры не успели накопить достаточный запас деталей для новых автомобилей, а у независимых сервисов до сих пор нет доступа к каталогам, сообщили в Российском союзе автосервисов. Примечательно, что в зоне риска находятся прежде всего автомобили премиального сегмента.

04.05.2023 10:19

Продажи АвтоВАЗа в апреле 2023 года выросли на 225% относительно аналогичного периода прошлого года и на 18,4% в сравнении с прошлым месяцем. Всего дилерами LADA было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда.

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День 434-й. 3 мая. Среда

03.05.2023 20:36

Стоимость каско для электромобилей Tesla за год выросла в разы, если в 2022-м добровольное страхование Model 3 и Model Y в среднем обходилось владельцам в 100 тыс. руб., то в 2023-м цены взлетели до 500-800 тыс. руб.

03.05.2023 13:16

Ведущие мировые автоконцерны сообщают о росте продаж и прибылей в первом квартале. Выручка американского Ford увеличилась на 20%, европейско-американского альянса Stellantis на 14%, немецкого Porsche — на 18%. Ранее о высоких результатах отчитались американская General Motors и японская Toyota.

03.05.2023 10:27

Компания «Автотор», которая в рамках сотрудничества с компанией Shineray на заводе в Калининграде начала сборку автомобилей SWM, раскрыла характеристики моделей SWM G01 и SWM G01F. Стоимость автомобилей пока не названа, однако компания «Обухов», которая стала дистрибьютором SWM в России, заявляет цену на уровне от 2 до 3 млн руб.

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День 433-й. 2 мая. Вторник

02.05.2023 21:06

Совет федерации предлагает правительству повысить утильсбор на автомобили — для поддержки их выпуска в РФ. Эту точку зрения поддерживает АвтоВАЗ, по мнению которого рост утильсбора поможет сместить фокус участников рынка с импорта готовых автомобилей на инвестиции в РФ

02.05.2023 20:19

В марте россияне потратили на автомобили с пробегом почти 0,5 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем в феврале. Объемы продаж в штуках также показали рост на 26%. За месяц россияне купили почти 500 тыс. подержанных машин, что даже превышает уровни докризисного 2021 года. Несмотря на рост расходов на подержанные китайские машины, в лидерах по-прежнему остаются европейские бренды. За месяц россияне потратили на них больше 180 млрд руб., следом идут японские автомобили.

02.05.2023 18:14

Дистанционно запустить двигатель теперь не получится — иностранные автопроизводители отключают свои приложения для россиян. Впервые СМИ сообщали о такой проблеме еще в начале года, а сейчас она стала гораздо более масштабной. По словам дилеров, сложности возникли, например, у владельцев Skoda, Nissan, Kia и Volkswagen.

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02.05.2023 17:08

Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию

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