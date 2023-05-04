Китайские запчасти усложняют подбор

В России может возникнуть дефицит автозапчастей для китайских машин. Все из-за того, что дилеры не успели накопить достаточный запас деталей для новых автомобилей, а у независимых сервисов до сих пор нет доступа к каталогам, сообщили в Российском союзе автосервисов. Собеседники “Ъ FM” признают наличие проблемы. Правда, в основном она касается машин, которые завозят в страну неофициально. Но примечательно, что в зоне риска находятся прежде всего автомобили премиального сегмента. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Для всех уже очевидно, что именно китайские компании стали главными бенефициарами нынешнего автокризиса в России. За 2022 год они почти на 7% нарастили свои продажи при том, что в целом рынок обвалился почти на 60%, подсчитывали в Ассоциации европейского бизнеса.

Но китайцы активно занимают освободившиеся ниши настолько быстро, что дилеры не успевают пополнять запасы запчастей для каждого нового бренда, говорят в Российском союзе автосервисов. И в таких условиях действительно возникает дефицит, подтверждает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Для машин, которые у нас продаются официально — Haval, Great Wall, Chery, Omoda — есть и каталоги запасных частей. А с эксклюзивными моделями, например, электрокарами реально существует ряд проблем. Но, как правило, люди, которые возят эти машины, и снабжают своих клиентов деталями.

Если вы купили автомобиль у независимого поставщика по параллельному импорту, то, как правило, он предлагает и услуги по обслуживанию».

Собеседники “Ъ FM” выделяют как минимум десять моделей китайских автомобилей, запчасти к которым сейчас в дефиците. Среди них машины бренда Voyah и Hongqi. Последний считается главным претендентом на роль заместителя ушедшего из России Mercedes-Benz. И, к слову, в этом месяце должны начаться официальные поставки этого автомобиля в России, что в теории должно решить проблему с запчастями. Впрочем, гендиректор испытательного центра «УслугиАвто» Юрий Пархоменко в этом сомневается:

«Если европейские производители действуют серьезно, открывают представительства и очень пекутся о том, чтобы их товар можно было правильно обслуживать, у китайцев все иначе.

Как таковых представительств я не наблюдаю, все расходы берет на себя российский посредник. Из-за этого сложно прогнозировать, что у нас будет стабильная поставка запчастей.

Получается, купив китайский автомобиль, люди надеются, что он первое время не будет ломаться».

А независимые сервисы в большинстве случаев и вовсе не могут обслуживать китайские автомобили. Причем даже те, что официально продаются в России. Проблема в том, что у них нет доступа к каталогам запчастей. Поэтому, если владельцы «китайцев» и проводят ремонт не у «официалов» то, как правило, приезжают со своими деталями, рассказывает сотрудник одного из столичных автосервисов Павел:

«К сожалению, китайских каталогов нет. Их должен предоставлять производитель. Обычно ими располагают дилеры. Многие машины еще на гарантии, и пока нет потока с вторичного рынка. Когда срок гарантии закончится, люди уже начнут искать детали. Есть частные организации, которые предоставляют доступ ко всем мировым каталогам автопроизводителей, у нас есть удаленный сервер, где мы их покупаем. Китайских там пока нет».

А на то, чтобы они там появились, потребуется еще пара лет, говорят собеседники “Ъ FM”. И хотя китайцы постепенно начинают выходить и на вторичный рынок, окончательно обосноваться там они смогут еще не скоро, уверены эксперты. В таких условиях и независимым сервисам нет смысла оперативно затариваться запчастями.

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