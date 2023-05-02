Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию

Совет директоров автомобилестроительной компании «Соллерс» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды из прибыли компании за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию, следует из материалов, размещенных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению совета директоров, общее собрание должно определить реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, до 10 июля. Голосование, на котором акционерам предлагается одобрить решение совета директоров, назначено на 30 июня.

На фоне новостей о рекомендации руководства компании стоимость акций «Соллерса» подскочила на 9%. По состоянию на 17:00 мск акции «Соллерса» выросли до 458 руб. (+8,79%).

Эрдни Кагалтынов