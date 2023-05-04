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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах Lada Granta

Продажи АвтоВАЗа в апреле 2023 года выросли на 225% относительно аналогичного периода прошлого года и на 18,4% в сравнении с прошлым месяцем. Всего дилерами LADA было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба АвтоВАЗа, основными драйверами апрельских продаж стали:

  • Lada Granta — за прошедший месяц было реализовано 19 899 автомобилей этой модели (+665,9% относительно апреля 2022 года и +22,4% к марту 2023-го). Продажи стали рекордными с момента запуска модели в 2011 году;
  • Lada Niva Legend — в апреле продажи составили 3391 единицу (+358,9% в сравнении с апрелем прошлого года и +25,5% к прошлому месяцу);
  • Niva Travel — продан 3891 внедорожник (на 223,7% выше результатов апреля 2022 года и на 4,6% больше, чем в марте 2023-го).

В первом квартале 2023 года продажи АвтоВАЗа увеличились на 22% и составили 64,2 тыс. машин. В марте компания реализовала на 90% больше автомобилей по сравнению с тем же периодом 2022 года — 23,3 тыс.

С 1 мая цены на автомобили Lada повысили в среднем на 2%. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заверил, что общий рост стоимости продукции компании не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году. Господин Соколов также сообщил, что АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автомобилей, чтобы запустить совместное производство под брендом Lada.

После начала военной операции на Украине российский авторынок столкнулся с кризисом. Большинство заводов легкового сегмента остановили производство из-за проблем с логистикой поставок и санкций. По данным ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи новых легковых автомобилей на российском рынке снизились на 44,7%.

Подробнее о ситуации на авторынке в России — в материале «Ъ» «Машины, которых нам не хватает».

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