Непропускной пункт

Грузия с 5 мая на месяц закроет проезд для легковых автомобилей на границе с Россией. Ограничения затронут единственный действующий пункт пропуска «Казбеги—Верхний Ларс», сообщили в Службе доходов грузинского Министерства финансов. По ее данным, КПП будут ремонтировать, а легковой транспорт с определенными задержками сможет двигаться через полосы для грузовиков. Люди при этом смогут перемещаться в обычном режиме без каких-либо препятствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ограничения оказались неожиданными и могут негативно сказаться на турпотоке из России в Грузию, говорит корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали: «Когда ранее проезд закрывался из-за ремонта, всегда объявляли за неделю-две. Не исключено, что это заявление связано с последними скандалами в грузино-американских отношениях.

Координатор санкций США недавно, по сути, обвинил Тбилиси в том, что через их территорию в Россию поступает электроника, чаще всего именно какие-то электронные устройства.

По утверждению американской стороны, чипы транспортируются через границу именно легковушками. Но никто официально не объявлял о том, что это связано с какими-то обвинениями Вашингтона или ЕС. Это катастрофическое решение для грузинского туризма, поскольку турпоток из РФ был наиболее быстрорастущим за последние годы. После пандемии именно путешественники из России чаще всего приезжали в Грузию.

Между странами нет прямого авиасообщения, и большая часть туристов ехала туда не стыковочными рейсами через Стамбул, Минск, Ереван, а именно автобусами и автомобилями. В сентябре, когда была объявлена мобилизация, люди стояли в очередях по два-четыре дня. Тогда был очень большой поток, было затруднено движение. Но тогда не было таких ограничений, как сейчас, поэтому очередей ожидаю еще больше».

Если все транспортные потоки на российско-грузинской границе будут проходить по одним и тем же коридорам, то сроки доставки грузов через КПП «Казбеги—Верхний Ларс» могут увеличиться в разы. А следом рискуют вырасти и цены на логистические услуги, говорит учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский:

«На том погранпереходе мы зачастую видим большое скопление автотранспорта. Особенно зимой огромные очереди и пробки, но это связано больше с погодными условиями и спецификой ландшафта местности.

Сейчас границу там пересекает достаточно большой поток, поэтому текущие ограничения, безусловно, скажутся.

Что касается логистики, скорее всего, большинство транспортных и экспедиторских компаний будет вынуждена переориентировать часть грузов, пользоваться паромными морскими переправами, чтобы разгрузить поток.

В моменте это может сказаться на стоимости доставки, поскольку на другом направлении в связи с перераспределениями тоже может возникнуть некий дефицит, из-за чего цена фрахта вырастет. Текущие меры в краткосрочной перспективе вызовут какие-то движения, соответственно, надо будет принимать те или иные решения. Но в целом в последнее время мы видим, что рынок довольно быстро научился адаптироваться ко всем серьезным изменениям».

Грузия в прошлом году стала одной из самых популярных стран для отъезда из России после начала боевых действий на Украине. По данным МВД республики, всего за прошлый год туда въехали примерно 1,5 млн россиян.

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Владимир Расулов