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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей в России выросли в апреле в 2,7 раза

В апреле в России было продано 75 622 автомобиля, сообщило агентство «Автостат». Это на 170,4% больше, чем в апреле 2022 года (около 28 тыс.). За первые четыре месяца продажи сократились на 15,4% год к году, до 246 914 штук.

Лидеры по продажам в апреле 2023 года среди автобрендов (к апрелю 2022-го):

  • Lada (Россия) — 25 288 (+296,6%);
  • Chery (Китай) — 9263 (+710,4%);
  • Geely (Китай) — 7108 (+1039,1%);
  • Haval (Китай) — 6829 (+597,5%);
  • KIA (Южная Корея) — 3433 (+1,1%);
  • Exeed (Китай) — 3177 (+527,9%);
  • Hyundai — 2748 (-4,5%);
  • OMODA (Китай) — 2472 (в апреле 2022 года не продавались);
  • Toyota (Япония) — 1967 (+60,6%);
  • Changan (Китай) — 1489 (+1451%).

На Lada приходится 33,44% рынка (против 22,8% в апреле 2022-го), на Chery — 12,25% (было 4%), на Geely — 9,4% (2,23%), Haval — 9,03% (3,5%), KIA — 4,54 (12,14%), Exeed — 4,2% (1,81%). Доля Hyundai сократилась с 10,29% до 3,63%, Toyota — с 4,38% до 2,6%.

Лидером по продажам среди моделей автомобилей стала Lada Granta. Было продано — 18 341 (+741,3%). На втором месте Geely Coolray — 4154 (+1602,05), на третьем — Lada Niva Travel — 3777 (+311%).

АвтоВАЗ ранее сегодня, 4 мая, отчитался о рекордных продажах Lada Granta, они в апреле выросли на 225% к аналогичному периоду прошлого года.

Ассоциация европейского бизнеса ранее сообщала, что число проданных в России новых китайских автомобилей в первом квартале превысило продажи Lada. Многие европейские бренды приостановили работу в России на фоне военной операции на Украине.

О продажах в марте — в материале «Ъ» «Авторынок РФ упал на низкой базе».

Леонид Уварчев

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