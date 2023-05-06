Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Он выжил, но получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «РИА Новости» в его пресс-службе сообщили, что он в порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации «РИА Новостей», взрыв произошел на трассе в Борском районе. По данным «Интерфакса», инцидент произошел в селе Пионерское. В результате взрыва погиб водитель автомобиля. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, под днище машины была заложено самодельное взрывное устройство, его привели в действие дистанционно.

По информации проекта Baza, в машине также находилась дочь Захара Прилепина. Она вышла из авто за несколько минут до взрыва.

В пресс-службе Захара Прилепина утверждают, что с ним все в порядке. «Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке»,— сообщили там «РИА Новости». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также утверждает, что господин Прилепин «в порядке». «Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося»,— написал он в Telegram.

РБК со ссылкой на источник пишет, что, по предварительным данным, господин Прилепин получил ранения ног. Он возвращался с Донбасса.

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