Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 70,6%

В апреле 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 70,6% относительно прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Напомним, в марте продажи упали на 10,6% по сравнению с 2022 годом, до 48,4 тыс. шт.

За минувший месяц в стране было продано 54,2 тыс. автомобилей, что на 22,4 тыс. шт больше, чем в марте 2022 года. Как отмечает АЕБ, в статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

В 2023 году объем российского рынка новых автомобилей составил 177 тыс. шт. — это на 37,8% или на 107,3 тыс. машин меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Напомним, в 2022 году, по данным АЕБ, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Максим Вершинин

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