У Volkswagen и BMW в первом квартале выросла выручка, но сократилась прибыль

Сегодня, 4 мая, квартальную отчетность представили два германских автопроизводителя Volkswagen и BMW.

Выручка Volkswagen выросла на 21,5%, до €76,2 млрд. Прибыль после уплаты налогов сократилась на 29,9%, составив €4,7 млрд. VW также сообщила, что поставки автомобилей за квартал составили 2 млн — рост на 7,5%. Поставки в Китае — на одном из важнейших мировых автомобильных рынков — в первом квартале снизились на 14,5%. В VW надеются, что поставки в Китай восстановятся в течение нынешнего года.

Квартальная выручка BMW увеличилась на 18,3%, составив €36,9 млрд. При этом компания сообщила о существенном сокращении чистой прибыли — на 64%, до €3,7 млрд. В BMW отмечают, что такое сильное снижение связано с тем, что результат первого квартала 2022 года был существенно улучшен однократным эффектом от завершения процесса консолидации с китайской BMW Brilliance Automotive. Поставки автомобилей BMW в первом квартале снизились лишь на 1,5%, составив 588 тыс.

Инвесторы спокойно отреагировали на квартальные результаты двух немецких автоконцернов: после публикации отчетностей акции VW выросли в четверг на 0,9%, акции BMW — на 2,6%.

Яна Рождественская