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Коммерсантъ FM
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Каршеринг остановился в центре Москвы

В каком режиме будут работать сервисы аренды в праздничные дни

В центре Москвы до 10 мая ограничат работу сервисов каршеринга. Функция начала и завершения аренды будет недоступна в пределах Бульварного кольца до Лубянского проезда, а также почти на всем острове Балчуг. В столичном дептрансе ограничения объяснили праздничными мероприятиями.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как это повлияет на водителей и на сами сервисы? Директор по стратегии BelkaCar Иван Никитин называет подобную практику нормальной и отмечает, что центр города нельзя считать самой востребованной зоной во время майских праздников:

«Важно, что использование каршеринга в Москве остается прежним. Лишь на ближайшие пять дней вводятся ограничения на поездки на части территории внутри Садового кольца. В первую очередь это связано с перекрытиями улиц. В центре по-прежнему можно ездить на машинах BelkaCar и оставлять автомобиль в режиме ожидания.

Практика изменения зон завершения аренды распространенная, так как мы всегда должны учитывать особенности работы мегаполиса. Об ограничениях мы оповещаем при каждом открытии приложения.

При этом, как и всегда в майские праздники, основной трафик по использованию каршеринга концентрируется не в центре, а в Московской области и вокруг городских парков, где отдыхают жители.

Так что значительных перестроений работы компании не потребуется. Припаркованные в центре машины мы перемещаем в те зоны, где пользователи могут начать и завершить аренду. У нас действует динамическая тарификация, поэтому никаких дополнительных мер по изменению цен не предполагается».

Вместе с тем ограничения в центре Москвы — не единственная проблема, с которой столкнулись сервисы каршеринга. Больше двух суток навигаторы некорректно определяют местоположение пользователей. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, сложности наблюдаются в районе Садового кольца и Кутузовского проспекта.

Каковы претензии сотрудников ГИБДД к пользователям сервисов

Каковы претензии сотрудников ГИБДД к пользователям сервисов

Проблемы подтвердили также агрегаторы такси. Они поясняют, что причина — в сбое работы системы GPS. Все это рискует обернуться убытками для бизнеса, подчеркнул издатель проекта Truesharing.ru Юрий Николаев. По его словам, не исключено, что компенсировать потери придется клиентам:

«Я рекомендую пользователям вообще воздержаться до 10 мая от пользования услугами каршеринга и кикшеринга. Это связано и с перекрытиями улиц, и со сбоями в GPS-навигации.

К сервисам можно обращаться, если нужно ехать куда-нибудь за город. В центре же Москвы лучше лишний раз не рисковать, чтобы потом не ждать возможности закрыть аренду возле открытой машины с работающим счетчиком.

Что касается компаний, то, конечно, столица для них является одним из ключевых рынков, на котором они зарабатывают больше всего денег. И простой в пять дней, безусловно, скажется на отчете за май. Но в целом я не вижу ничего критичного.

Возможно, сервисам тоже пригодится это время для того, чтобы взять передышку и заняться автомобилями и так далее. В этом смысле они просто находятся в безвыходной ситуации и вынуждены играть по тем правилам игры, которые диктует город.

Что касается возможного изменения тарифов на поездки, то в теории компании могут на это пойти и каким-то образом постараться компенсировать свои убытки. Трюк заключается в том, что у всех операторов динамическое ценообразование, и пользователю сложно отследить, выросли ли цены или нет, потому что каждый раз стоимость разная на разные автомобили в разных локациях и у разных сервисов».

С 8 по 9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. 9 мая на Красной площади состоится торжественный парад. В нем, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, примет участие президент России Владимир Путин.

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Илья Сизов

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