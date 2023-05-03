«Автотор» раскрыл характеристики кроссоверов SWM G01 и SWM G01F

Компания «Автотор», которая в рамках сотрудничества с компанией Shineray на заводе в Калининграде начала сборку автомобилей SWM, раскрыла характеристики моделей SWM G01 и SWM G01F.

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Фото: SWM SWM G01F

Фото: SWM

Кроссоверы, которые отличаются оформлением кузова и салона, получат одинаковый 138-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор Brilliance в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Каждая модель будет доступна в одной комплектации. SWM G01 предложат в версии Optimum, а SWM G01F будет доступен в более богатом варианте Smart. Оснащение будет включать в себя цифровую панель приборов, электронные ассистенты водителя, климат-контроль, круиз-контроль, встроенный видеорегистратор и другое оборудование.

Стоимость автомобилей пока не названа, однако компания «Обухов», которая стала дистрибьютором SWM в России, заявляет цену на уровне от 2 до 3 млн руб.

Максим Вершинин

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