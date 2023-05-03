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Коммерсантъ FM
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Tesla раскручивает каско

Почему дорожает страховой полис

Стоимость каско для электромобилей Tesla за год выросла в разы, выяснили «Ведомости». По данным газеты, если в 2022-м добровольное страхование Model 3 и Model Y в среднем обходилось владельцам в 100 тыс. руб., то в 2023-м цены взлетели до 500-800 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Каско на автомобили Tesla в этом году заметно растет в цене, поскольку дорожают сами электрокары, а доступ к запчастям для них заметно осложнился из-за санкций. Впрочем, это не единственный фактор, влияющий на стоимость страховки, говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов:

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«Каско дорожает на те автомобили, которые сложно поставляются в Россию. Мы знаем, что везти Tesla достаточно тяжело в связи с санкционными и прочими составляющими. Учитывая, что цена поднялась практически на все машины, тарифы и страховые премии тоже выросли.

Кроме того, есть проблема с поставкой запчастей. Если для каких-то авто сложно их добыть, то стоимость таковых также будет увеличиваться. Помимо прочего, нужно смотреть на аварийность транспортных средств. Если у страховых компаний есть реальная статистика, согласно которой эти автомобили чаще всего попадают в ДТП, то цена будет подниматься».

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Владелец Tesla с 10-летним стажем, основатель агентства «Р.И.М.» Игорь Писарский заявил “Ъ FM”, что пока не сталкивался с подобными предложениями на страховом рынке. Однако если стоимость полиса начнет заметно расти, то он задумается, стоит ли переоформлять каско на электрокар: «Мой автомобиль застрахован в текущем режиме. Если стоимость страховки вырастет так драматично, это будет поводом задуматься и предпринять какие-то шаги, но пока этот вопрос не стоит слишком остро.

В свое время, когда я был одним из первых приобретателей Tesla в России, стоимость каско была запредельная — никто просто не понимал, как с этим работать. Потом она снизилась, хотя и была несколько выше, чем на более традиционные аналогичные машины. Цена на каско наверняка увеличится, но у меня есть сомнения, что в пять-восемь раз, хотя жизнь нас учит тому, что ничему удивляться не надо».

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Впрочем, устанавливать заградительные цены на каско для автомобилей Tesla сейчас причин нет, а некоторые страховщики в прошлом году попросту демпинговали на этом рынке, отмечает гендиректор дилера Moscow Tesla Club Алексей Еремчук:

«Страховки, которые мы продаем, уже лет пять не дорожают. Всегда на уровне 4-5% — это каско, где застрахован полный ущерб. Наш клиент в апреле приобретал автомобиль 2023 года в максимальной комплектации и заплатил 378,3 тыс. руб. Крупные компании могут играть тарифами, потому что они крупные, у них нет специализации. Год-два назад они демпинговали. Цены на страховки у них иногда были ниже на 1-1,5%, чем у нас. И, как я понимаю, столкнувшись с выплатой по ремонтам, у них денег не нашлось, поэтому им нужно повышать, чтобы отбить ремонты».

Тем временем в первом квартале этого года Tesla удалось заработать всего чуть больше $2,5 млрд, что стало худшим показателем за последние пару лет.

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Владимир Расулов

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