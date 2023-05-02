Автовладельцам удаляют доступ

Дистанционно запустить двигатель теперь не получится — иностранные автопроизводители отключают свои приложения для россиян. Впервые СМИ сообщали о такой проблеме еще в начале года, а сейчас, как убедился “Ъ FM”, она стала гораздо более масштабной. По словам дилеров, сложности возникли, например, у владельцев Skoda, Nissan, Kia и Volkswagen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем блокировка таких функций едва ли предусмотрена договором, отметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. Но решение производителей он считает ожидаемым:

«Сложности действительно существуют. Практически вся немецкая тройка познакомила с ними своих клиентов. Речь идет, в частности, о Volkswagen Group в полном составе, Audi и Skoda. Но какой-то глобальной проблемы нет.

Если производитель, уходя с рынка, отключает даже системы дилерской поддержки, то есть диагностики по многим позициям, особенно по сложной электронике, и фактически запрещает их поставку, что говорить о такой простейшей вещи, как "вкл"/"выкл" на софте, который полностью находится под их контролем? Конечно, они его выключат.

Сейчас, наверное, вообще как-то несерьезно говорить о юридических аспектах происходящего.

Вот насколько законно блокировать те опции, которые сами производители фактически заставляли в некоторых случаях дилеров продавать? Ведь отдельные функции действительно были откровенным фарсом».

При этом, как отмечают «Известия», приложения некоторых брендов в России по-прежнему работают. Речь идет, в частности, о софте от Volvo. Функциям, которые нужны скорее для удобства, можно найти замену, подчеркнул главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но блокировка опций, по его словам, может означать куда более серьезные проблемы:

«Сюда же мы относим всяческие обновления софта, если они были предусмотрены, например, инициализацию электромобилей. Вот это большая отдельная проблема. Компания-производитель может уже и не видеть эту машину, эксплуатируется ли она вообще. Кроме того, чтобы некий автомобиль попал, например, под отзывную кампанию, он должен на сайте "Росстандарта" появиться. Но если концерн ушел с российского рынка, то, может быть, он даже при наличии такой возможности не будет проводить эту отзывную кампанию, такое тоже возможно.

Между тем какие-то обходные пути, наверное, есть. Наверняка будут утекать какие-то "ключи" через третьи страны.

Потому что у того же Daimler софт вообще везде абсолютно одинаковый. Наверное, в этом направлении можно найти какие-то варианты через государства Восточной Европы или Африки. Но напрямую, думаю, это работать теперь не будет. Но на рынке есть продвинутые системы, которые фактически повторяли по функциям то, что предлагают компании-производители, и существуют даже лучшие комплексы».

Автодилеры в конце прошлого и начале этого года сообщали и о других проблемах с иномарками. По их данным, концерны Mercedes-Benz и Volkswagen ограничили россиянам доступ к сервисным программам, которые используются при ремонте и диагностике.

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Илья Сизов