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Коммерсантъ FM
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Bentley достиг рекордных показателей в первом квартале

Британский автопроизводитель люксовых автомобилей Bentley сообщил сегодня, 5 мая, о росте выручки в первом квартале на 8%, до €882 млн. Операционная прибыль компании в этот период увеличилась на 27%, до €216 млн. Также на 10% выросло число поставленных за квартал автомобилей — их число достигло 3,5 тыс. Как сообщают в Bentley, это рекордные данные для первого квартала.

Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк отметил, что компания наблюдает признаки, «свидетельствующие о том, что этот успех может продолжаться», но учитывает и сложности, сохраняющиеся на глобальных рынках. Средняя цена на автомобили Bentley несколько снизилась за квартал, составив €230 тыс. Как отмечают эксперты, это связано с сильной конкуренцией с другими производителями автомобилей класса «люкс», такими как Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Porsche. Продажи компании чуть снизились в Великобритании — на 2%, однако заметно выросли в других регионах. Так, например, рост продаж в Северной и Латинской Америке составил 39%, на Ближнем Востоке — 66%.

Как отчитались ведущие мировые автоконцерны о результатах своей деятельности — в публикации «Ъ» «Мировой автопром отряхнулся от пандемии».

Яна Рождественская

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