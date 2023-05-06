Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали

Движение по Крымскому мосту ненадолго приостанавливали по техническим причинам. Сейчас оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Об остановке движения сообщил советник главы Крыма Олег Крючков около 9:20 мск. По его словам, это произошло по техническим причинам. Позже, около 9:40, господин Крючков со ссылкой на минтранс Крыма сообщил, что движение возобновили.

Ранее сегодня, 6 мая, власти Крыма сообщили о работе систем противовоздушной обороны на севере полуострова. Местные Telegram-каналы писали о звуках взрывов в городе Джанкой.

Олеся Павленко