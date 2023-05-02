Федеральное утильсобрание

Совет федерации предлагает правительству повысить утильсбор на автомобили — для поддержки их выпуска в РФ. Эту точку зрения поддерживает АвтоВАЗ, по мнению которого рост утильсбора поможет сместить фокус участников рынка с импорта готовых автомобилей на инвестиции в РФ. Однако такой подход ухудшит условия для всех новых проектов выпуска автомобилей в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Совет федерации предложил правительству повысить утильсбор на автомобили, следует из информации на сайте парламента. Предполагается, что это поддержит производство машин в РФ.

Последний раз утильсбор повышался в 2020 году — в среднем на 110,7% для легковых автомобилей, что привело к росту цен на машины, в том числе отечественного производства.

Утильсбор собирается со всех машин, но компенсируется российским производителям в зависимости от уровня локализации. В аппарате правительства не стали комментировать возможное повышение утильсбора.

Минпромторг неоднократно поднимал вопрос индексации, но дискуссию тормозило правительство. В принятой в конце 2022 года стратегии развития автопрома даже есть пункт о корректировке коэффициентов утильсбора в первом квартале 2023 года, правда, с отметкой, что это будет реализовано в случае движения по «целевому сценарию» стратегии. В начале 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что повышение утильсбора нужно для сохранения барьера для импорта. Он был обеспокоен развитием в РФ китайских проектов, которые якобы создают «иллюзию, что у нас быстро восстановилась промышленность». В правительстве вопрос также поднимался, но пока не нашел поддержки. Собеседники “Ъ” отмечают, что и в этот раз за предложением СФ о повышении утильсбора может стоять АвтоВАЗ.

В АвтоВАЗе “Ъ” сказали, что поддерживают инициативу СФ, поскольку это «поможет повысить инвестпривлекательность национального автопрома и автокомпонентной индустрии», «а российский покупатель в итоге получит более широкий выбор локально произведенных автомобилей различных брендов».

«Мы выступаем за разнообразие и конкуренцию на внутреннем рынке,— утверждают в АвтоВАЗе.— У покупателя, безусловно, должен быть широкий выбор на рынке: хочешь приобрести доступный автомобиль отечественного бренда — пожалуйста; хочешь купить иномарку, произведенную в России,— нет проблем». Однако, по мнению компании, сейчас иностранным автопроизводителям «выгоднее просто поставлять в нашу страну готовые автомобили, а не инвестировать в создание и развитие производств». Поэтому, считают в АвтоВАЗе, важно установить такие меры защиты рынка, «которые сместили бы фокус иностранных автопроизводителей с банального импорта на инвестиции в локальное производство, в том числе через создание СП с российскими партнерами».

После начала кризиса в РФ приостановили выпуск и, соответственно, инвестиции все иностранные марки, за исключением брендов из Китая. Единственным иностранным производителем в РФ остался Haval, но китайский концерн не смог достичь уровня локализации, необходимого для полной компенсации утильсбора, и в итоге недополучает около половины за каждую выпущенную в РФ машину. Фактически именно этот остаток средств и то, что собрали с других иностранных заводов за начало 2022 года, сейчас составляет бюджет госпрограмм поддержки спроса, которые сконцентрированы на Lada.

Со второй половине 2022 года в РФ начали перезапускаться бывшие заводы западных и японских марок за счет сборки машин из КНР. Так произошло с «Москвичом» (ранее завод Renault), бывшей площадкой «Соллерс Форд», линиями «Автотора» и другими. АвтоВАЗ также готовит к выпуску линейку машин FAW под собственным брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Фактически все эти проекты начинаются со сборки, постепенно наращивая локализацию. Рост утильсбора только повысит расходы этих проектов, при этом их участники уже предлагали дать им полную компенсацию утильсбора для инвестиций в локализацию.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов полагает, что в нынешних условиях нужно не моментально повышать барьеры, а ввести переходный период для насыщения рынка и привлечения новых проектов.

При этом можно предусмотреть вариант ужесточения барьера для всех, но с некими компенсационными механизмами для тех, кто инвестирует в выпуск в РФ. Кроме того, добавляет он, нынешняя система оценки локализации несовершенна, поскольку, как выяснилось, даже высоко оцениваемые по ней автомобили не могут при любых условиях выпускаться в стране.

Ольга Никитина