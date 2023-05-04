Ликсутов: к 2024-2025 году появится полностью российская платформа для электромобилей

В ближайшие два года в России должна появиться новая платформа для электромобилей, сообщает CNews со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Мы можем догнать лучших мировых вендоров, но лишь при однозначной поддержке российских производителей электромашин. Мы работаем по поручению мэра над тем, чтобы к 2024-2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей, — заявил господин Ликсутов. — Я лично верю в электромобиль. Наш опыт с электробусами показал, что это удачное решение. Машина отлично зарекомендовала себя и зимой, и летом — никакого дизеля и биодизеля, прогревается в три раза быстрее, чем дизельная зимой. Много и других преимуществ. К примеру, в дизельной машине деталей, которые надо менять, больше 2 тысяч, а в электробусе — 200. Это экономия денег города, в первую очередь».

Напомним, ранее господин Ликсутов отметил, что к 2025 году завод «Москвич» к 2025 году разработает электромобиль на собственной платформе.

Максим Вершинин

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