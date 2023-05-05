Bosch выделит бизнес автокомпонентов в отдельное подразделение

Немецкая компания Robert Bosch GmbH выделит бизнес в автомобильной сфере в отдельное подразделение. Оно получило название Bosch Mobility и отдельную управленческую команду, которую возглавит Маркус Хейн, говорится в пресс-релизе.

По прогнозу Bosch, в 2030 году рынок автомобильного программного обеспечения вырастет до €200 млрд. В компании рассчитывают, что выделение подразделения поможет ей «еще лучше и быстрее обслуживать существующие и новые потребности клиентов». Bosch Mobility уже насчитывает около 230 тыс. сотрудников в более чем 300 офисах в 66 странах мира и станет крупнейшим из четырех бизнес-секторов Bosch.

Накануне компания отчиталась о росте ее продаж в первом квартале на 3,5%. Ожидается, что по итогам года они вырастут на 6–9%, уточняется в отчетности. В 2022 году Bosch увеличил общий объем продаж на 12%, до €88,2 млрд год к году.

Лаура Кеффер