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Коммерсантъ FM
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Подержанные авто разгоняют продажи

За счет чего растет вторичный рынок иномарок

В марте россияне потратили на автомобили с пробегом почти 0,5 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем в феврале, следует из данных исследования компании «Открытие.Авто» и «Автостата». Объемы продаж в штуках также показали рост на 26%. За месяц россияне купили почти 500 тыс. подержанных машин, что даже превышает уровни докризисного 2021 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В основном речь идет об автомобилях в возрасте до десяти лет, но по сравнению с февральскими показателями спрос постепенно стал смещаться в сторону более возрастных машин. И примечательно, что растут траты еще и на китайские машины с пробегом, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе «Открытие.Авто»:

«В финансовой емкости вторичного рынка снижается доля более молодых машин. Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных машин китайских марок. Лидерство при этом сохраняет сегмент SUV. Так на кроссоверы-внедорожники с пробегом пришлось около половины всех потраченных денег.

Доля брендов из КНР на вторичном рынке пока остается на низком уровне, но имеет все предпосылки для дальнейшего роста, причем как в штуках, так и в деньгах. В нынешних условиях автопарк в России, который является основой вторичного рынка, фактически обновляется благодаря отечественным и китайским производителям.

Именно компании из КНР стали бенефициарами сложившейся ситуации. Но для того чтобы занять более весомую долю на рынке автомобилей с пробегом, им необходимо сохранять высокие объемы продаж новых машин в течение следующих многих лет. Тогда они смогут чаще выходить на вторичный рынок».

Несмотря на рост расходов на подержанные китайские машины, в лидерах по-прежнему остаются европейские бренды. За месяц россияне потратили на них больше 180 млрд руб., следом идут японские автомобили. При этом в штуках самыми востребованными машинами с пробегом остаются именно «японцы».

Какие модели иномарок еще остались в автосалонах

Какие модели иномарок еще остались в автосалонах

Как отмечает гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль, вторичный рынок — до сих пор единственное спасение для тех, кто не хочет пересаживаться на китайские авто. Однако он признает, что более свежих иномарок в возрасте до пяти лет на рынке становится все меньше:

«То, что востребованы такие машины, как раз говорит о дефиците новых автомобилей. Сегодня все иномарки в хорошем техническом состоянии, относительно свежие, конечно же, пользуются высоким спросом. Я думаю, это тенденция не только последних месяцев, она продолжится как минимум в ближайшие несколько лет.

Люди, которые хотят купить европейские машины, еще не привыкли к тому, что рынок меняется, и все-таки ищут себе что-то более или менее свежее в нормальном качестве. Поэтому в целом вторичный рынок стабильно находится в рабочем состоянии, то есть нельзя сказать, что он там как-то сильно упал или сократился.

При этом такие иномарки с пробегом действительно дорожают, но назвать это проблемой пока, к счастью, наверное, нельзя. Все-таки 50 млн автомобилей на российском вторичном рынке — это наше большое подспорье.

Что касается цен, то и по новым автомобилям, и по вторичке произойдет рост в ближайшие несколько месяцев. Уже сейчас их стоимость увеличилась на 15-20%».

Каких автомобилей не хватает российскому рынку

Примечательно, что в марте россияне стали больше тратить денег на покупку купе и кабриолетов. Затраты на них выросли почти на 50%. При этом машины F-класса, то есть длинные седаны, оказались самыми невостребованными.

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Владислав Викторов

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