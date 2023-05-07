«Ростех» вышел из состава акционеров АвтоВАЗа

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АвтоВАЗа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Ростех» передал свою долю в 32,3% ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), подведомственном Минпромторгу, в совместном с АвтоВАЗом предприятии ООО «Лада Авто Холдинг». По данным реестра, с 5 мая НАМИ является единственным владельцем ООО «Лада Авто Холдинг».

До конца 2021 года АвтоВАЗ контролировало нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., которым владели «Ростех» (32,3%) и французский Renault (67,7%). С конца 2021-го СП перевели в российскую юрисдикцию с сохранением долей, в результате ООО «Лада Авто Холдинг» стало владельцем АвтоВАЗа.

В 2022 году из-за начала российской военной операции и последовавших санкций Renault прекратил работу в России. Его долю передали НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет. «Ростех» при этом сохранил свою долю в 32,3%.

О ситуации на российском авторынке — в публикации «Ъ» «Авторынок вырос в апреле».

Олеся Павленко