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Коммерсантъ FM
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Латиноамериканское турне Лаврова, приговор Кара-Мурзе и смена красноярского губернатора

Чем запомнилась неделя 17–22 апреля: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Мосгорсуд приговорил журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Госдума одобрила пожизненное наказание за госизмену, лишение приобретенного гражданства за ряд преступлений, ужесточение требований к участникам эксперимента по квотированию выбросов.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России норвежской НКО Miljostiftelsen Bellona.

ГВСУ СКР отказалось от уголовного преследования пилота истребителя Су-35 Василия Савельева, случайно сбившего другой истребитель во время учебного боя.

Россия и Белоруссия подписали соглашения о совместных действиях по регулированию сетей связи и международного трафика.

Инициативы недели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Посетив БразилиюВенесуэлу и Никарагуа, глава МИД РФ Сергей Лавров завершил латиноамериканское турне посещением Кубы, где по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг.

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над термином «пионеры» в качестве названия для российского детского движения.

Главы нескольких регионов выступили с инициативой принять закон об эвтаназии бродячих собак.

Российские компании обсуждают варианты своего участия в строительстве международного транспортного коридора «Север—Юг».

Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади.

Управление по контролю за иностранными активами опубликовало предупреждение гражданам США «о возможном уклонении» от условий потолка цен на российскую нефть.

Госдума отклонила правительственный законопроект, вводящий штраф в 5 тыс. руб. за опасное вождение.

«Газпром» предложил постепенно вводить свободные цены на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке.

Цифры недели

Экспорт бензина за три с половиной месяца увеличился на 38%, до 1,8 млн тонн.

В результате регуляторного ужесточения на ипотечном рынке банки могут лишиться 80 млрд руб. прибыли.

Россия может экспортировать 43 млн тонн пшеницы в сезоне 2023/24 года.

В России на 63% увеличился спрос на IT-кадры.

Доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, по итогам 2022 года составила 13%, при этом на такси пришлись 80% всех подобных договоров.

За последний год досрочно были разорваны договоры аренды в бизнес-центрах Москвы суммарной площадью до 329 тыс. кв. м.

Цитаты недели

«Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО» (генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев).

«Мы наблюдаем значимую диспропорцию между потенциалом двух крупнейших ядерных держав и потенциалом Франции» (официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в интервью «Ъ»).

«Я уже говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел» (президент России Владимир Путин об уровне жизни в новых регионах).

Сделки недели

«Лента» ведет переговоры о покупке сети магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги».

Group-IB завершила разделение бизнеса: гендиректор российского подразделения Валерий Баулин выкупил долю в локальном активе у сооснователя компании Дмитрия Волкова, который вышел из состава акционеров.

Немецкая компания Continental, владеющая заводом шин в Калуге, подписала соглашение о продаже доли в своем российском дистрибуторе с АО «Промышленные активы С8».

Банк «Траст» приобрел 60% инвестфонда «Земельные ресурсы» за 100 млн руб.

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» выкупил около 26 тыс. га в Ставропольском крае стоимостью 2,9 млрд руб.

Отставки и назначения

Александр Усс покинул пост губернатора Красноярского края, регион возглавил замминистра финансов РФ Михаил Котюков.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц подал в отставку.

Александр Вилесов избран генеральным директором «Т Плюс» вместо Андрея Вагнера.

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