С опасными обгонами решили притормозить

Госдума отклонила правительственный законопроект, вводящий штраф в 5 тыс. руб. за опасное вождение. В первом чтении поправки приняли в 2017 году, однако спустя пять лет депутаты пришли к выводу, что сам термин «опасное вождение» содержит много «неопределенностей». С учетом необходимости «комплексной переработки» парламентарии решили снять документ с повестки, но от самой идеи ввести санкции для агрессивных автомобилистов не отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительственный законопроект, принятый в первом чтении в январе 2017 года и отклоненный вчера, предполагал включение в КоАП нормы о санкции в 5 тыс. руб. за «опасное вождение». Термин, введенный в ПДД в 2016 году, предполагает несколько подряд мелких нарушений — таких как как резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. За все эти маневры установлены отдельные санкции, но если они идут в связке, то за нарушение следует штрафовать жестче, объясняли в МВД и правительстве.

После первого чтения документ лежал в парламенте четыре с половиной года без движения. 18 апреля 2023 года было опубликовано заключение думского комитета по госстроительству, в котором предлагается поправки отклонить, поскольку требуется их «комплексная переработка».

Сам термин «опасное вождение» содержит «элемент правовой неопределенности», что может повлечь «его расширительное толкование при рассмотрении дел о правонарушениях», сказано в документе.

Отметим, что об этом эксперты предупреждали еще в 2016 году. Понятие должно быть переработано и раскрыто в КоАП, сказано в заключении. Депутаты также посчитали неверным устанавливать фиксированную сумму штрафа: размер санкции должен назначать суд с учетом «личности виновного, его имущественного положения», а также различных обстоятельств.

К законопроекту были также замечания и со стороны администрации президента, сообщил вчера в Госдуме депутат Александр Тетердинко. Федеральные ведомства, рассказал он, так и не смогли договориться по поводу уточнения термина в ПДД. Привязанная к нему текущая редакция законопроекта, по его словам, даст «чрезмерную свободу усмотрения правоприменительным органам — невиноватые граждане начнут страдать». Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов возражал против отклонения.

«Понятие есть, а ответственности нет; в итоге те, кто играет в "шашечки" на дороге, агрессивно водит, остаются безнаказанными,— заявил он.— Правительству нужно было уточнить критерии». Господин Нилов пообещал внести в парламент новый законопроект с «дифференцированной» системой ответственности за опасное вождение и обязательной фотовидеофиксацией маневров. Александр Тетердинко согласился, предложив «проработать» документ и внести его в парламент заново.

«Решение отклонить поправки абсолютно правильное,— добавляет адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Текущее понятие "опасное вождение" включает в себя очень много неконкретных и расплывчатых формулировок, допускающих весьма широкое и неоднозначное толкование на практике. Рассматривать вопрос о наказании можно только после серьезной переработки формулировки».

К опасному вождению можно приравнять, к примеру, вынесенные за короткий период 200 штрафов за различные нарушения, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «То, что предлагалось в 2016 году, практически невозможно фиксировать и администрировать».

«Мы неоднократно обсуждали вопрос неопределенности толкования термина "Опасное вождение",— заявили «Ъ» в московском Центре организации дорожного движения.— Кроме того, для автоматической фиксации необходимо разработать критерии, методики и цифровые выражения, которые помогут камерам определять признак нарушения в действиях водителя. Безусловно, водители, которые провоцируют опасные ситуации на дорогах и рискуют жизнями других людей, должны нести за это ответственность. Однако и правила, и механизмы назначения наказания должны быть понятными и прозрачными. При необходимости специалисты ЦОДД готовы делиться своими экспертными знаниями с органами законодательной власти»

Напомним, в январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко заявил, что в парламенте находится 95 законопроектов, движения по которым нет более года. Господин Володин попросил Белый дом «разобраться» с этими документами. Кабмин с формулировкой «утрата актуальности» отозвал часть внесенных законопроектов. В апреле, как уже сообщал «Ъ», по этой схеме были отклонены поправки 2017 года о введении залога за машину (планировалось обязать пьяных водителей платить 30 тыс. руб. за возвращение машины со штрафстоянки), а также поправки 2016 года о лишении прав водителей, систематически совершающих грубые нарушения (его сравнивали с советской балльной системой ГАИ). Все эти законопроекты (включая и отклоненный вчера) ранее были частью «плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП» премьера Дмитрия Медведева.

Иван Буранов