«Газпром» за свободу на внутреннем рынке

«Газпром», столкнувшийся с падением экспорта после начала военных действий на Украине, хочет увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. Компания, по данным “Ъ”, предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки. Сейчас независимые производители газа — «Роснефть» и НОВАТЭК — имеют возможность предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей, тогда как «Газпром» этой возможности лишен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Газпром» предложил постепенно вводить свободные цены на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке, следует из материалов госсовета по энергетике от 30 марта (есть у “Ъ”). Эту идею на заседании госсовета высказал зампред «Газпрома» Виталий Маркелов, подчеркнув, что газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок». Начать эксперимент топ-менеджер предлагает с нескольких пилотных регионов.

В «Газпроме» от комментариев отказались. В независимых производителях газа — НОВАТЭКе и «Роснефти» — на запрос “Ъ” не ответили. В ФАС заявили, что первоочередным является обеспечение недискриминационного доступа к трубной газовой инфраструктуре. «Вторым обязательным этапом для либерализации оптовых цен на газ является создание репрезентативного индикатора, которое возможно в рамках существующих механизмов. Например, за счет развития биржевой торговли газом. Вместе с тем объемы реализации газа ПАО "Газпром" на бирже показывают отрицательную динамику»,— говорят в службе. В ФАС считают, что без выполнения этих двух условий «говорить о либерализации оптовых цен на газ преждевременно».

Либерализация оптовых цен на газ с перерывами обсуждается как минимум с 2000-х годов, но реформы так и не произошло. Сейчас «Газпром» продает газ потребителям по тарифу, устанавливаемому ФАС, за исключением небольших объемов, реализуемых на бирже СпбМТСБ. Независимые производители могут продавать газ по свободной цене, но на практике ориентируются на тариф и, когда это выгодно, предлагают к нему небольшую скидку. В то же время «Газпром», чья доля на внутреннем рынке составляет около 63% (377 млрд кубометров в 2021 году), обязан продавать газ именно по тарифу всем потребителям, в том числе в тех регионах, где тариф не покрывает затрат компании.

Кроме того, цены для населения в большинстве регионов находятся ниже экономически обоснованного уровня. На население и коммунально-бытовых потребителей приходится около 19% от общего потребления в стране.

Господин Маркелов считает, что в результате независимые производители забирают себе высокодоходные регионы и вытесняют «Газпром» с рынка, поэтому ценовую дискриминацию в отношении компании нужно устранить — для начала в нескольких пилотных регионах. На все изменения рынку, по его мнению, может потребоваться ориентировочно один-два года.

«Газпром» также предлагает ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен на газ, увеличив диапазон их колебаний до 10–20% от уровня тарифа «для формирования уровня цен, превышающего регулируемые». Суть в том, чтобы сформировать «зимнюю премию» на газ. Это, по мнению компании, в том числе увеличит спрос на биржевых торгах. В 2017 году объем торгов на бирже составил 20 млрд кубометров, из них 17,5 млрд кубометров продал «Газпром». В 2022 году на бирже продано уже менее 6 млрд кубометров газа, из них только 1,5 млрд кубометров пришлось на газ «Газпрома».

Чтобы потребители точнее планировали объемы потребления, «Газпром» предлагает снизить объем разрешенной без штрафа невыборки или перерасхода газа, одновременно дав возможность потребителям продавать ненужный им газ на бирже в рамках системы коммерческой балансировки.

Независимые производители ранее утверждали, что, прежде чем вводить свободные цены внутри страны, нужно либерализовать доступ к экспорту и ввести прозрачные тарифы на транспортировку по ГТС «Газпрома». Сейчас вопрос доступа к экспорту в Европу, после его падения практически в четыре раза, стал менее актуальным. «Газпром» за последние годы нарастил свои добычные мощности до примерно 560–580 млрд кубометров в год, но из-за падения экспорта в 2022 году добыча компании в 2022 году упала на 20%, до 412,6 млрд кубометров. В условиях отказа европейских покупателей от российского газа в 2023 году объем свободных производственных мощностей может составить до 150 млрд кубометров. Вместе с тем независимые производители в 2022 году увеличили свою добычу (см. “Ъ” от 10 января). Таким образом, «Газпрому» в любом случае придется вступить в конкуренцию с независимыми поставщиками, чтобы продать дополнительные объемы газа на внутреннем рынке.

Потеря «Газпромом» европейского рынка привела к необходимости резко снизить добычу и принять на себя бремя балансировки рынка, считает Виталий Ермаков из ВШЭ. «Неудивительно, что "Газпром" хочет иметь возможность использовать более гибкое ценообразование, которое позволило бы ему конкурировать с независимыми за конечных потребителей и монетизировать свои свободные производственные мощности»,— отмечает он. По его мнению, в условиях профицита предложения усиление конкуренции должно в теории привести к снижению цен, но в российских реалиях высокая концентрация продаж газа на бирже в руках нескольких крупных продавцов при доминирующей роли «Газпрома», скорее всего, не приведет к значительному падению цен на газ. С другой стороны, добавляет он, у «Газпрома» появится возможность расширить свою рыночную долю на внутреннем рынке в наиболее привлекательных с точки зрения нетбэка ценовых зонах — это, как правило, регионы, расположенные недалеко от центров добычи.

Татьяна Дятел