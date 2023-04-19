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«Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент»

Главы МИД России и Венесуэлы обсудили и осудили политику Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник посетил Венесуэлу в рамках весеннего турне по Латинской Америке. Среди прочего дипломаты двух стран дружно предъявили Западу список претензий. И сошлись во мнении, что Вашингтону нельзя доверять ни при каких условиях. С подробностями из Каракаса — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров (в центре) и Иван Хиль Пинто (справа)

Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров (в центре) и Иван Хиль Пинто (справа)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров (в центре) и Иван Хиль Пинто (справа)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Прибыв в столицу Венесуэлы, Сергей Лавров направился в «Желтый дом» — так местные дипломаты называют зал приемов Министерства иностранных дел. Там его под аккомпанемент оркестра поприветствовал министр Иван Хиль. Это была их первая очная встреча с момента назначения господина Хиля главой МИДа в январе.

«Венесуэла — один из самых надежных партнеров России. Наши отношения, несмотря ни на что, успешно развиваются»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Он акцентировал внимание на том, что в планах у партнеров — реализация многочисленных проектов, в том числе в сферах разработки газовых месторождений, финансовых операций, транспорта, образования.

Иван Хиль, в свою очередь, отметил, что у Венесуэлы нет более надежных партнеров, чем Россия, Китай и некоторые страны Латинской Америки.

Как один из самых изолированных партнеров России, Венесуэла уже многие годы опирается на ее поддержку. Напомним, что после президентских выборов в Венесуэле в 2018 году США обвинили лидера республики Николаса Мадуро в фальсификации результатов голосования и в числе прочего ввели нефтяное эмбарго, под которое попала венесуэльская PDVSA — государственный монополист в сфере добычи углеводородов. Так Каракас лишился основного импортера нефти. Вслед за Вашингтоном санкции ввели Брюссель и Оттава.

Москва тем временем правительство Николаса Мадуро всячески поддерживала. В частности, Россия заняла место ключевого звена в схеме сбыта венесуэльской нефти на мировой рынок: именно через российские компании (сначала «Роснефть», а после ее ухода из Венесуэлы из-за санкций — «Росзарубежнефть») проводились торговые операции, доходы от которых получал Каракас. Кроме того, Москва вела переговоры о реструктуризации многомиллиардного венесуэльского долга.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава МИД РФ Сергей Лавров (слева)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава МИД РФ Сергей Лавров (слева)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава МИД РФ Сергей Лавров (слева)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters

Как дал понять Сергей Лавров, Россия готова и дальше поддерживать экономику Венесуэлы. «Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря»,— подчеркнул министр.

Между тем отношения Каракаса с Вашингтоном не так давно стали меняться. В начале декабря прошлого года американская нефтяная компания Chevron подписала соглашения с PDVSA о продолжении эксплуатации месторождений и производственной деятельности в Венесуэле. А уже в январе американский энергетический гигант отправил в США первые суда с нефтью, добытой в Венесуэле, спустя четыре года после введения американцами эмбарго.

Ранее Феликс Пласенсиа, занимавший пост главы МИД Венесуэлы, заявлял: поставки нефти в США из Боливарианской Республики могут быть возобновлены при условии уважения Вашингтоном ее суверенитета и ее правительства.

Как чавистам во главе с Николасом Мадуро удается удерживать власть в своих руках

Сигналы о готовности к диалогу, а также к смягчению санкций США и ЕС начали подавать сразу после начала спецоперации России на Украине. В марте прошлого года американская правительственная делегация нанесла визит в Венесуэлу, по итогам которого добилась успеха в обмене заключенными. А уже в июне наметился прогресс в отношении энергетического сектора: возможность возобновить поставки венесуэльской нефти в Европу получили итальянская Eni и испанская Repsol.

Впрочем, на пресс-конференции во вторник Иван Хиль заявил, что кардинально ситуация пока не изменилась.

«Мы вновь говорим США и Европе, что все санкции должны быть сняты. Пока они не будут сняты, мы не сможем говорить о нормальных отношениях с этими государствами»,— напомнил дипломат позицию Каракаса.

И на всякий случай пояснил, что именно не устраивает Венесуэлу в текущих отношениях: «США систематически атакуют нашу экономику, пытаясь задушить ее, и в то же время говорят о возможностях улучшить диалог с Венесуэлой». «Всем прекрасно известно: Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент,— подытожил Сергей Лавров, добавив:— и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения».

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