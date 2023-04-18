Норвежские экологи пригодятся дома

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России норвежской НКО Miljostiftelsen Bellona. Речь об известной международной экологической организации, чьи одноименные фонды в Санкт-Петербурге и Мурманске были включены в реестр иностранных агентов (в 2017 и 2015 годах соответственно) и позже ликвидированы. В надзорном ведомстве сочли, что деятельность «Беллоны» направлена на «подрыв российской экономики» и угрожает «основам конституционного строя». Ранее экологи тесно взаимодействовали с «Росатомом», но около года не ведут активных проектов в России, говорят эксперты. В «Беллоне» решение Генпрокуратуры связывают с желанием властей скрыть экологические проблемы в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bellona Фото: Bellona

О признании Miljostiftelsen Bellona (экологический фонд «Беллона», экологическое объединение «Беллона») нежелательной организацией в России сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Речь о зарегистрированной в Норвегии НКО, следует из объяснений надзорного ведомства, чью деятельность прокуроры сочли направленной на «подрыв российской экономики», «дискредитацию проводимой внутренней и внешней политики» и угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В вину «Беллоне» было поставлено финансирование НКО-иноагентов, попытки «влиять на российское законодательство с целью его изменения» и формирование общественного мнения о «несостоятельности российской природоохранной политики». Информацию об этом прокуроры направили в Минюст.

НКО Miljostiftelsen Bellona была основана в Осло в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Занимается защитой окружающей среды, в частности радиоактивными и ядерными угрозами. В 1994 году было открыто представительство «Беллоны» в Мурманске, а в 1998 году — в Санкт-Петербурге.

«Беллона» была одной из самых известных экологических организаций в России (наряду с «Гринписом России» и Всемирным фондом дикой природы, последний признан иностранным агентом). Ее деятельность в стране была посвящена в основном теме безопасного хранения радиоактивных отходов на бывших военно-морских базах на Кольском полуострове и утилизации более 120 выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок в российской Арктике. В 1995 году глава «Беллоны» в России Александр Никитин был обвинен в разглашении гостайны за доклад «Северный флот: потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». В 2000 году решением Верховного суда РФ обвинения с него были сняты. Это единственный случай в России, когда обвиняемый по этой статье УК РФ был оправдан.

Представители «Беллоны» входили в общественный совет госкорпорации «Росатом». К примеру, в ноябре 2013 года на заседании совета под председательством занимавшего тогда пост гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко обсуждалась концепция федеральной программы обеспечения ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы. Представители «Беллоны» тогда предложили создать рабочую группу по взаимодействию с общественными организациями «в части размещения объектов окончательной изоляции» радиоактивных отходов, говорится на сайте экологического фонда. Отметим, в России «Беллона» опубликовала свыше 100 докладов, в том числе 30 документов о ядерной безопасности.

«Беллона-Мурманск» была признана иноагентом в 2015 году, а фонд в Санкт-Петербурге — в 2017 году. После начала специальной военной операции фонд объявил о сворачивании работы в России и переезде в офис в Вильнюсе. Активных проектов и деятельности в России более года не ведется, говорит один из бывших сотрудников «Беллоны». Это “Ъ” подтвердила и член общественного совета при «Росатоме» Виктория Маркова. Впрочем, на сайте фонда продолжают выходить материалы о России. Например, в феврале 2023 года «Беллона» публиковала статью о «девяти способах уничтожить природу России под предлогом борьбы с санкциями», а в марте 2023 года — о проблемах особо охраняемых природных территорий. Госпожа Маркова отмечает, что ранее в рамках совета «Росатома» представители «Беллоны» занимались, например, проблемами полигона токсичных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области: «Они объективно занимались темой, работали конструктивно и полезно».

В «Беллоне» сообщили, что фонд «вскрывал и документировал масштабные экологические проблемы» СССР и России с 1989 года, оценив совокупное привлеченное организацией финансирование для решения проблем ядерных и радиационных отходов, а также выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок в сумму около $4 млрд. Основатель «Беллоны» Фредерик Хауге сообщил на сайте организации, что граждане РФ и раньше подвергались давлению за работу на фонд, а «новый статус переводит любое сотрудничество с организацией в сферу преступной деятельности».

Решение Генпрокуратуры господин Хауге назвал попыткой нарушить работу офисов в Вильнюсе и Осло.

«Очевидно, что российские власти хотят избежать утечки информации о том, как плохо они справляются с экологическими проблемами в стране»,— заявил он. Господин Хауге подчеркнул, что организация продолжит заниматься экологическими проблемами России. По данным СПАРК, экологический правовой центр «Беллона» в Санкт-Петербурге был ликвидирован 11 апреля 2023 года, а «Беллона-Мурманск» — в 2015 году.

Александр Воронов