Group-IB выделяет F.A.С.С.T.

Group-IB завершила разделение бизнеса: гендиректор российского подразделения Валерий Баулин выкупил долю в локальном активе у сооснователя компании Дмитрия Волкова, который вышел из состава акционеров. Основным акционером новой российской структуры, которая получила новый бренд — F.A.С.С.T., остался первый основатель Group-IB Илья Сачков, который с сентября 2021 года находится под арестом по подозрению в госизмене. Оставшаяся часть бизнеса Group-IB продолжит работать под этим брендом только на международном рынке. Собеседники «Ъ» в отрасли считают, что сделка могла быть безденежной: для сохранения зарубежных заказчиков Group-IB важно дистанцироваться от России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin / AP Фото: Pavel Golovkin / AP

Российские активы Group-IB, основанной Ильей Сачковым (с сентября 2021 года находится под арестом по подозрению в госизмене) и работающей в области кибербезопасности и киберкриминалистики, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом, рассказали «Ъ» в компании. Развитие бизнеса в России продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies). Компания Group-IB будет представлена только на международном рынке.

Разделение компании на локальный и международный бизнес началось в 2022 году (см. «Ъ» от 6 июля), когда компания объявила о первом этапе диверсификации бизнеса — выходе «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» (головной структуры компании) из российского бизнеса (ООО «Группа АйБи Сервис»). Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd остались Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Российские активы были выделены летом в ООО «Адаптивные технологии безопасности». Компания на 37,5% и 25% соответственно принадлежала сооснователям Group-IB Илье Сачкову и Дмитрию Волкову, еще 25% передали ООО «Альтера Капитал» Кирилла Андросова и 12,5% — ООО «Киберинвест» Татьяны Полищук. В ходе финального этапа разделения активов Дмитрий Волков, сооснователь и СEO Group-IB, продал свою долю Валерию Баулину, который стал гендиректором F.A.С.С.T. (ранее возглавлял Group-IB в России и СНГ). Структура собственности ООО «Адаптивные технологии безопасности» будет выглядеть следующим образом: 37,5% — Илья Сачков, 25% — «Альтера Капитал», 15% — Алексей Козырев, 12,5% — «Киберинвест» и 10% — Валерий Баулин. Сумма сделки не разглашается.

По мнению заместителя гендиректора компании «Гарда Технологии» Рустэма Хайретдинова, сделка скорее формальная: «Это передача компании в управление топ-менеджмента, и оценивать ее денежный объем нет смысла».

Выручка ООО «Группа Айби» по итогам 2021 года составила 457 млн руб. при чистом убытке 151 млн руб. Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года. Финансовые показатели ООО «Адаптивные технологии безопасности» по итогам 2022 года в базе «СПАРК-Интерфакс» пока не опубликованы.

Как уточнили «Ъ» в компании, она сохранила все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. В интервью «Ъ» в сентябре 2022 года господин Баулин говорил, что обмен экспертизой на уровне специалистов по реверс-инжинирингу, компьютерной криминалистике, техническим индикаторам, тактикам с зарубежными офисами Group IB должен сохраниться: «Мы поддерживаем эту связь».

Собеседник «Ъ» в отрасли кибербезопасности считает, что основной целью разделения активов, скорее всего, является сохранение бренда Group-IB за рубежом, поскольку доля международного бизнеса у компании в последние годы росла: «В условиях санкций и политической ситуации Group IB важно показать зарубежным заказчикам, что компания больше прямо не связана с Россией, а локальный бизнес работает автономно».

По его словам, российская команда нового бренда хорошо известна в отрасли, поэтому продлить контракты с текущими заказчиками ей не составит труда, но чтобы получить новых — придется заработать репутацию: «Сейчас конкуренция в сегменте обостряется, но в области киберкриминалистики у F.A.C.C.T. почти нет конкурентов».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина