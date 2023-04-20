На все просьбы отвечает Йенс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля приехал в Киев с необъявленным визитом. Это произошло накануне одиннадцатого заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Хотя с февраля прошлого года на украинской территории побывали десятки представителей Запада, для господина Столтенберга эта поездка стала первым посещением Киева за 14 месяцев полномасштабных боевых действий. Глава блока пообещал Украине членство в НАТО после завершения конфликта с РФ и получил от президента Владимира Зеленского задание убедить союзников расширить ассортимент военных поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг гарантировал, что рано или поздно Украина будет принята в НАТО, но новых видов вооружений не обещал

Фото: REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY, Gleb Garanich / Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг гарантировал, что рано или поздно Украина будет принята в НАТО, но новых видов вооружений не обещал

Фото: REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY, Gleb Garanich / Reuters

Визит Йенса Столтенберга в Киев, как и большинство других поездок представителей Запада в украинскую столицу, заранее не анонсировался. Поэтому, когда в СМИ появились первые фотографии генсека НАТО возле Стены памяти погибшим украинским военнослужащим, расположенной на Михайловской площади, новость тут же облетела мировые агентства с пометкой «срочно». После этого в Брюсселе сразу подтвердили визит.

Поездки в Киев представителей стран—членов НАТО, ключевых союзников Украины, за последние 14 месяцев стали традиционным способом выражения ей поддержки.

При этом только с появлением Йенса Столтенберга в украинской столице все осознали, что для генсека НАТО это дебют.

Хотя, например, президента США Джо Байдена вплоть до его единственного за все время конфликта визита в Киев постоянно критиковали за нежелание своим приездом продемонстрировать поддержку Украины. Вашингтон объяснял проволочки с подготовкой поездки беспокойством о безопасности главы Белого дома и опасениями спровоцировать РФ на эскалацию.

На визит генсека НАТО Москва отреагировала оперативно — как только в публичном доступе оказались подтверждающие фотографии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в военный блок остается одной из целей военной операции. «В противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны»,— сказал он.

Как отметило агентство Reuters, «визит, вероятно, вызовет раздражение России, которая рассматривает альянс как враждебный военный блок, стремящийся вторгнуться в то, что она считает своей сферой влияния, и выступает против усилий Украины по вступлению в НАТО».

Впрочем, именно об этих усилиях на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Йенс Столтенберг и заговорил и даже анонсировал обсуждение пути Киева к членству в альянсе на июльском саммите блока в Вильнюсе, куда приглашен и украинский лидер. «Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО… Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение победы Украины, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины»,— заверил генсек.

Владимир Зеленский в ответ отметил, что сам визит генсека альянса уже знак, который можно расценивать как готовность блока к новой главе в отношениях с Украиной. «Нам необходимо что-то большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. При этом мы не готовим альтернативу членству. Мы будем в альянсе. Пакет гарантий на этом пути — вот это мы хотели бы утвердить в Вильнюсе. Мы, со своей стороны, все подготовим точно»,— заявил господин Зеленский.

Как отмечают западные СМИ, поездка Йенса Столтенберга посылает сигнал одобрения евроатлантических устремлений Украины, но ее практическая польза лежит сейчас несколько в иной плоскости.

Прежде всего генсек НАТО своим присутствием стремился выразить свою поддержку Киеву в преддверии анонсированного контрнаступления, а также еще раз обсудить срочные и долгосрочные военные нужды ВСУ накануне одиннадцатой встречи союзников в формате «Рамштайн» (она состоится в пятницу).

И, судя по всему, украинские власти, среди прочего заявляющие о недостаточной и не вполне оперативной поддержке вооружениями, этим сполна воспользовались. Как подчеркнул Владимир Зеленский, он попросил господина Столтенберга помочь Киеву «преодолеть нежелание» ряда партнеров из числа стран НАТО поставить ВСУ новые виды вооружения — «дальнобойное оружие, современную авиацию, артиллерию, бронетехнику». Поможет ли генсек НАТО убедить коллег, и в первую очередь США, недавно вновь отвергнувших идею передачи Украине западных истребителей, расширить ассортимент поставок, пока неясно. Однако и представители Киева, и различные эксперты не раз делали упор на особой важности контроля над небом, в том числе для готовящегося контрнаступления. По данным СМИ, главной темой «Рамштайн-11» станет обеспечение Украины системами ПВО и боеприпасами к ним.

Алексей Забродин